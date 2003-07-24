Veneto in festa

Descrizione evento:

MyPlay – Coldplay Tribute: il 25 aprile live immersivo a San Michele al Tagliamento, Venezia per i Festeggiamenti di San Marco







Ore 21:00 – Musica, luci ed effetti speciali per uno show multimediale dedicato ai grandi successi dei Coldplay







San Michele Al Tagliamento (VE), sabato 25 aprile – Un concerto che è molto più di un semplice live: sabato 25 aprile i MyPlay – Coldplay Tribute inaugurano il nuovo format estivo in occasione dei Festeggiamenti di San Marco a San Filippo di San Michele al Tagliamento, Venezia per una serata immersiva che fonde musica dal vivo, tecnologia e spettacolo, ricreando l’atmosfera e l’energia dei grandi concerti dei Coldplay.







Nata nella primavera del 2025, la band si è rapidamente distinta per un approccio scenico curato nei minimi dettagli, capace di trasformare ogni esibizione in un’esperienza coinvolgente e multisensoriale. Luci e video perfettamente sincronizzati, effetti visivi e una regia spettacolare accompagnano il pubblico in un viaggio musicale di oltre due ore attraverso la carriera della celebre band britannica.







La scaletta spazia dai classici intramontabili come Yellow, The Scientist e Paradise fino ai successi più recenti, tra cui Fix You, Viva La Vida, Adventure of a Lifetime e Higher Power, per uno show pensato per emozionare, cantare e condividere.







In occasione di questo concerto, i MyPlay inaugurano anche il nuovo show nel format estivo: lo spettacolo luci è ancora più ampio, giochi di laser, scenografia ancora più curata e molte altre sorprese dedicate al pubblico che diventa ancora di più al centro dello spettacolo.







Sul palco i MyPlay prendono vita con Gianluca Urban (voce), Francesco Nichele (chitarre e programmazioni), Enrico Cipolla (basso) e Massimo Andreetta (batteria). Fondamentale anche il contributo dello staff tecnico, parte integrante dell’esperienza immersiva: Andrea Pedron (Officine Eventi) al suono, Marco Scolaro alle luci, Beppe Acacia alle fotografie, Damian Laing ai contenuti video e Cristian Fior, autore dei video ufficiali.







L’appuntamento è fissato per le ore 21:00 con la formula “Cena + Concerto live”, che unisce il piacere del buon cibo a uno spettacolo musicale di grande impatto. I posti sono limitati e la prenotazione è consigliata.







Per informazioni:



San Filippo di San Michele al Tagliamento, Venezia



Via San Filippo, 12 c/o Area Verde, San Michele al Tagliamento, Italy, 30028







Evento Facebook: https://www.facebook.com/events/914836254684354



Sito ufficiale MyPlay – Coldplay Tribute: myplaycoldplaytribute.it