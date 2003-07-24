Veneto in festa

Descrizione evento:

Il prossimo sabato 6 giugno, alle ore 18:00, QueenArtStudio Gallery ha il piacere di aprire le porte ad una nuova ed imponente esposizione che abiterà entrambi i piani del nostro Centro Culturale Artistico in Riviera Tito Livio 31, a Padova. Siamo orgogliosi di presentare "Frammenti di Eternità" la mostra personale dell'artista e scultore tedesco Marek Jagusch



Un evento patrocinato dal Comune di Padova- Assessorato alla Cultura.



L'opera di Jagusch: Un dialogo profondo tra i secoli

Marek Jagusch si distingue nel panorama artistico contemporaneo per la sua straordinaria capacità di fondere le tecniche tradizionali della storia dell'arte — con un profondo e rigoroso radicamento nel Rinascimento — con una visione e sensibilità assolutamente moderne.

Il suo lavoro non è una sterile riproduzione del passato, bensì una "memoria viva" che dialoga intensamente con il nostro presente, interrogandosi sulla natura dell'immagine e sulla condizione umana in un'epoca di rapidi mutamenti.



Il percorso espositivo: La potenza della Scultura

Il cuore pulsante di questa mostra risiede nella produzione plastica dell'artista. I visitatori si troveranno immersi tra dipinti e sculture imponenti, dove la materia si fa portatrice di messaggi universali. Le sculture di Jagusch si muovono con estrema disinvoltura tra la figura, il segno e l'oggetto, imponendosi nello spazio con una forte presenza simbolica e corporea. Attraverso di esse, l'artista affronta i grandi temi dell'esistenza:L'incarnazione e la sacralità della forma.

La fragilità intrinseca della vita (Vergänglichkeit).



La costante tensione dell'uomo verso la trascendenza. Elemento chiave della sua ricerca è il concetto di "Wanderikone" (l'icona errante), un'opera d'arte tridimensionale concepita per essere in movimento, capace di generare sempre nuovi incontri e di cercare la stabilità e la durata all'interno dell'effimero. Per fare questo, Jagusch si serve di metodi e materiali antichi e nobili, come la pittura a tempera su legno di noce, la calcografia e la modellazione plastica.















Guida alla mostra:



Inaugurazione ufficiale: Sabato 6 Giugno 2026, ore 18:00 Periodo di apertura: Dal 6 Giugno al 6 Luglio 2026 Sede: QueenArtStudio Gallery, Riviera Tito Livio 31, Padova Orari di visita: Martedì – Sabato, dalle 15:30 alle 19:30 Ingresso: Libero e gratuito