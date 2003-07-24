Veneto in festa

Letture: ... - Mostre a Padova - PD
|dove:
|QueenArtStudio Gallery
Riviera Tito Livio, 31
|data:
|da sabato 6 giugno 2026, alle 18:00
a lunedì 6 luglio 2026, alle 00:00
|intrattenimenti:
|Si mangia
|info sul luogo:
|L'evento si svolge al coperto
|
Qui trovi maggiori informazioni su questo evento
|Organizzazione:
|Non definito
|Referente:
|Non definito
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|Contatta il referente
|Telefono:
Il prossimo sabato 6 giugno, alle ore 18:00, QueenArtStudio Gallery ha il piacere di aprire le porte ad una nuova ed imponente esposizione che abiterà entrambi i piani del nostro Centro Culturale Artistico in Riviera Tito Livio 31, a Padova. Siamo orgogliosi di presentare "Frammenti di Eternità" la mostra personale dell'artista e scultore tedesco Marek Jagusch
Un evento patrocinato dal Comune di Padova- Assessorato alla Cultura.
L'opera di Jagusch: Un dialogo profondo tra i secoli
Marek Jagusch si distingue nel panorama artistico contemporaneo per la sua straordinaria capacità di fondere le tecniche tradizionali della storia dell'arte — con un profondo e rigoroso radicamento nel Rinascimento — con una visione e sensibilità assolutamente moderne.
Il suo lavoro non è una sterile riproduzione del passato, bensì una "memoria viva" che dialoga intensamente con il nostro presente, interrogandosi sulla natura dell'immagine e sulla condizione umana in un'epoca di rapidi mutamenti.
Il percorso espositivo: La potenza della Scultura
Il cuore pulsante di questa mostra risiede nella produzione plastica dell'artista. I visitatori si troveranno immersi tra dipinti e sculture imponenti, dove la materia si fa portatrice di messaggi universali. Le sculture di Jagusch si muovono con estrema disinvoltura tra la figura, il segno e l'oggetto, imponendosi nello spazio con una forte presenza simbolica e corporea. Attraverso di esse, l'artista affronta i grandi temi dell'esistenza:L'incarnazione e la sacralità della forma.
La fragilità intrinseca della vita (Vergänglichkeit).
La costante tensione dell'uomo verso la trascendenza. Elemento chiave della sua ricerca è il concetto di "Wanderikone" (l'icona errante), un'opera d'arte tridimensionale concepita per essere in movimento, capace di generare sempre nuovi incontri e di cercare la stabilità e la durata all'interno dell'effimero. Per fare questo, Jagusch si serve di metodi e materiali antichi e nobili, come la pittura a tempera su legno di noce, la calcografia e la modellazione plastica.
Guida alla mostra:
Inaugurazione ufficiale: Sabato 6 Giugno 2026, ore 18:00 Periodo di apertura: Dal 6 Giugno al 6 Luglio 2026 Sede: QueenArtStudio Gallery, Riviera Tito Livio 31, Padova Orari di visita: Martedì – Sabato, dalle 15:30 alle 19:30 Ingresso: Libero e gratuito