Veneto in festa

Descrizione evento:

Immergiti in un’esperienza di benessere unica sul litorale di Rosolina Mare (RO)! Presso lo stabilimento balneare “Bagno Perla”, uno dei più rinomati della zona, si terrà la terza Edizione del Festival Olistico "Armonia Marina", un evento imperdibile per chi desidera unire il benessere fisico, mentale e spirituale con la bellezza della natura costiera.



La giornata, in programma per Domenica 13 Settembre 2026 dalle ore 9:00 fino al tramonto, offrirà un viaggio sensoriale tra pratiche olistiche e discipline del benessere, con momenti dedicati allo yoga e alla meditazione in riva al mare, trattamenti e consulenze personalizzate con operatori esperti, attività esperienziali rivolte anche a bambini e famiglie, laboratori di crescita personale e mindfulness, il tutto accompagnato da proposte di artigianato creativo naturale e prodotti per la cura del corpo.



Al mattino dimostrazioni delle Tecniche di respirazione e Risata per ridurre lo stress e stimolare energia positiva a cura di Elisa Mazzego.



Momenti di Musicoterapia durante la giornata in compagnia dell'Handpan suonato da Umberto Morris Gallani



L’atmosfera della spiaggia, la vicinanza al mare e l’energia del sole renderanno questa esperienza un’occasione speciale per rigenerarsi, ritrovare equilibrio e condividere emozioni in un contesto accogliente e armonioso.



L’ingresso è libero, con possibilità di prenotazione per alcune attività.



Il Festival è realizzato in collaborazione con lo Stabilimento Balneare Perla, Avocado e l'Associazione Culturale NSV Organizzazione Eventi.



Per info Manifestazione e partecipazione come Espositore: Raffaella 347.0495286

Email: nsv.eventi@gmail.com

https://www.facebook.com/NsvOrganizzazioneEventi