Mercatini della Festa dei Gnochi con la Fioreta, Recoaro Terme VI, 29/08/2026 - Veneto in Festa
 

Veneto in festa

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Dettagli evento:

ago 29 2026

Mercatini della Festa dei Gnochi con la Fioreta

Letture: ... - Mostre-Mercato a Recoaro Terme - VI

Approfondimenti: INSERISCI un approfondimento
dove: Piazzale della Scuola
Via Maestro E. Pozza
data: sabato 29 agosto 2026, dalle 11:00 alle 23:00
intrattenimenti: Si mangia
info sul luogo: L'evento si svolge sia all'aperto che al coperto

Qui trovi maggiori informazioni su questo evento
Organizzazione: Ass. Cult. NSV Organizzazzione Eventi
Referente: Raffaella Giacometti
E-mail: Contatta il referente
Telefono: 347.0495286
Mercatini della Festa dei Gnochi con la Fioreta
Descrizione evento: 
L'Associazione Culturale NSV Organizzazione Eventi APS affiliata A.I.C.S. - Comitato Provinciale di Rovigo, sarà presente in occasione della "Festa dei Gnochi con la Fioreta" nelle giornate del 29 e 30 Agosto - 05 e 06 Settembre 2026, a Recoaro Terme (VI), nel Piazzale delle Scuole in Via Maestro E. Pozza con il Mercatino delle Tradizioni Popolari, dell'Artigianato Artistico e delle Opere d'Ingegno Creativo con curiose ed originali Idee Regalo per la Casa ed il Tempo Libero con dimostrazioni pratiche delle tecniche di lavorazione sul posto. Non mancheranno Stand dedicati alla Salute Naturale con Prodotti, Rimedi e Servizi che favoriscono il Benessere, la Cura del Corpo e il Vivere Sano in modo armonioso e sostenibile.

Il programma della Manifestazione prevede: Padiglione gastronomico con Gnochi con la Fioreta (ricotta liquida di malga); Escursioni guidate sui sentieri delle Piccole Dolomiti; Mercatini artigianali; Dimostrazioni di preparazione della Fioreta; Elezione di Miss Fioretta; Sfilata della Venerabile Confraternita dei Gnochi; Serate musicali, DJ set e musica dal vivo.



Per info Mercatino e partecipazione come Espositore: Raffaella 347.0495286

Email: nsv.eventi@gmail.com

https://www.facebook.com/NsvOrganizzazioneEventi
Nei pressi di questo evento puoi:
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