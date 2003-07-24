Veneto in festa

Descrizione evento:

L'Associazione Culturale NSV Organizzazione Eventi APS affiliata A.I.C.S. - Comitato Provinciale di Rovigo, sarà presente in occasione della "Festa dei Gnochi con la Fioreta" nelle giornate del 29 e 30 Agosto - 05 e 06 Settembre 2026, a Recoaro Terme (VI), nel Piazzale delle Scuole in Via Maestro E. Pozza con il Mercatino delle Tradizioni Popolari, dell'Artigianato Artistico e delle Opere d'Ingegno Creativo con curiose ed originali Idee Regalo per la Casa ed il Tempo Libero con dimostrazioni pratiche delle tecniche di lavorazione sul posto. Non mancheranno Stand dedicati alla Salute Naturale con Prodotti, Rimedi e Servizi che favoriscono il Benessere, la Cura del Corpo e il Vivere Sano in modo armonioso e sostenibile.

Il programma della Manifestazione prevede: Padiglione gastronomico con Gnochi con la Fioreta (ricotta liquida di malga); Escursioni guidate sui sentieri delle Piccole Dolomiti; Mercatini artigianali; Dimostrazioni di preparazione della Fioreta; Elezione di Miss Fioretta; Sfilata della Venerabile Confraternita dei Gnochi; Serate musicali, DJ set e musica dal vivo.



Per info Mercatino e partecipazione come Espositore: Raffaella 347.0495286

Email: nsv.eventi@gmail.com

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