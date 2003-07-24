Mercatino di San Martin, Velo d'Astico VI, 08/11/2026 - Veneto in Festa
 

Veneto in festa

Sagre, Fiere, Feste ed Eventi della regione Veneto

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Dettagli evento:

nov 08 2026

Mercatino di San Martin

Antica Sagra de San Martin

Letture: ... - Mostre-Mercato a Velo d'Astico - VI

Approfondimenti: INSERISCI un approfondimento
dove: Centro Cittadino
Centro Cittadino
data: domenica 8 novembre 2026, dalle 10:00 alle 19:00
intrattenimenti: Si mangia
info sul luogo: L'evento si svolge sia all'aperto che al coperto

Qui trovi maggiori informazioni su questo evento
Organizzazione: Ass. Cult. NSV Organizzazzione Eventi
Referente: Raffaella Giacometti
E-mail: Contatta il referente
Telefono: 347.0495286
Mercatino di San Martin
Descrizione evento: 
Domenica 8 Novembre 2026, l’Associazione Culturale NSV Organizzazione Eventi APS, affiliata A.I.C.S. – Comitato Provinciale di Rovigo, sarà presente a Velo d’Astico (VI) in occasione dell’“Antica Sagra de San Martin”, con il tradizionale “Mercatino di San Martin”, allestito lungo le vie del Centro Cittadino dalle ore 10:00 alle ore 19:00.

Una giornata dedicata alla scoperta delle tradizioni popolari, dell’artigianato artistico e delle opere d’ingegno creativo, con espositori che proporranno oggetti originali, curiosità e tante idee regalo per la casa e il tempo libero. Non mancheranno le dimostrazioni pratiche delle tecniche di lavorazione, per vedere da vicino la manualità e la creatività che caratterizzano gli antichi mestieri artigiani.

Spazio anche ai sapori della tradizione, con una rassegna di prodotti enogastronomici tipici regionali e italiani, degustazioni e specialità alimentari dolci e salate, molte delle quali realizzate artigianalmente secondo ricette e lavorazioni legate alla tradizione.

Ad arricchire il percorso del mercatino saranno inoltre gli espositori dedicati alla Salute Naturale, con prodotti, rimedi e servizi rivolti al benessere, alla cura del corpo e a uno stile di vita più consapevole e sostenibile.

Il tutto sarà inserito in un allestimento dal sapore antico, con tavoli provvisti di copertura e un’ambientazione ispirata ai tradizionali mercatini di una volta, per ricreare un’atmosfera semplice, autentica e suggestiva.

Il programma dell’Antica Sagra de San Martin accompagnerà la giornata con numerose iniziative per grandi e piccoli. Tra gli appuntamenti in programma, l’Esposizione dei Trattori d’Epoca, l’apertura dello Stand Gastronomico in Piazza San Martino con i tradizionali “Piatti de na volta”, le dimostrazioni di scultura su legno e, nel pomeriggio, la tanto attesa “Grande Maronada”, con caldarroste e vin brulè per tutti.

Non mancheranno inoltre il divertente Tiro al Trattore, momenti di Animazione e Spettacolo e tutte le iniziative che contribuiranno a ricreare l’atmosfera autentica e conviviale della festa di San Martino.



Per info Mercatino e partecipazione come Espositore: Raffaella 347.0495286

Email: nsv.eventi@gmail.com

https://www.facebook.com/NsvOrganizzazioneEventi
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