Veneto in festa

Descrizione evento:

Domenica 8 Novembre 2026, l’Associazione Culturale NSV Organizzazione Eventi APS, affiliata A.I.C.S. – Comitato Provinciale di Rovigo, sarà presente a Velo d’Astico (VI) in occasione dell’“Antica Sagra de San Martin”, con il tradizionale “Mercatino di San Martin”, allestito lungo le vie del Centro Cittadino dalle ore 10:00 alle ore 19:00.

Una giornata dedicata alla scoperta delle tradizioni popolari, dell’artigianato artistico e delle opere d’ingegno creativo, con espositori che proporranno oggetti originali, curiosità e tante idee regalo per la casa e il tempo libero. Non mancheranno le dimostrazioni pratiche delle tecniche di lavorazione, per vedere da vicino la manualità e la creatività che caratterizzano gli antichi mestieri artigiani.

Spazio anche ai sapori della tradizione, con una rassegna di prodotti enogastronomici tipici regionali e italiani, degustazioni e specialità alimentari dolci e salate, molte delle quali realizzate artigianalmente secondo ricette e lavorazioni legate alla tradizione.

Ad arricchire il percorso del mercatino saranno inoltre gli espositori dedicati alla Salute Naturale, con prodotti, rimedi e servizi rivolti al benessere, alla cura del corpo e a uno stile di vita più consapevole e sostenibile.

Il tutto sarà inserito in un allestimento dal sapore antico, con tavoli provvisti di copertura e un’ambientazione ispirata ai tradizionali mercatini di una volta, per ricreare un’atmosfera semplice, autentica e suggestiva.

Il programma dell’Antica Sagra de San Martin accompagnerà la giornata con numerose iniziative per grandi e piccoli. Tra gli appuntamenti in programma, l’Esposizione dei Trattori d’Epoca, l’apertura dello Stand Gastronomico in Piazza San Martino con i tradizionali “Piatti de na volta”, le dimostrazioni di scultura su legno e, nel pomeriggio, la tanto attesa “Grande Maronada”, con caldarroste e vin brulè per tutti.

Non mancheranno inoltre il divertente Tiro al Trattore, momenti di Animazione e Spettacolo e tutte le iniziative che contribuiranno a ricreare l’atmosfera autentica e conviviale della festa di San Martino.



Per info Mercatino e partecipazione come Espositore: Raffaella 347.0495286

Email: nsv.eventi@gmail.com

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