Veneto in festa

Letture: ... - Feste a Montecchio Maggiore - VI
|dove:
|Sant'Urbano - Montecchio Maggiore- Vicenza
Sant'Urbano - Via San Giovanni Schiavo n. 8
|info periodo:
|da Venerdì 25 Settembre alla 19.00 a Sabato 26 settembre fino le 01.00 di notte
|data:
|da venerdì 25 settembre 2026, alle 19:00
a sabato 26 settembre 2026 fino a tarda notte.
|intrattenimenti:
|Si mangia, Si balla
|info sul luogo:
|L'evento si svolge sia all'aperto che al coperto
|
Qui trovi maggiori informazioni su questo evento
|Organizzazione:
|Associazione L'Arca
|Referente:
|Giuseppe Patalfi
|E-mail:
|Contatta il referente
|Telefono:
|3402943727
OKTOBERFEST A SANT’URBANO 2026!
Ci siamo quasi… torna la festa più imitata della valle!
Venerdì 25 e sabato 26 settembre preparatevi a due serate all’insegna di birra bavarese, musica, buon cibo e tanto divertimento!
Sant’Urbano – Montecchio Maggiore (VI)
Via San Giovanni Schiavo n. 8
Birra bavarese in botte
Specialità bavaresi e ricco menù
Galletto allo spiedo – solo sabato
Musica dal vivo e DJ set
Olimpiadi Oktoberfest e giochi tradizionali
Stand enoteca con ampia scelta di vini
Frittelle, strauben e tante altre golosità!
VENERDÌ 25 SETTEMBRE
Stand aperti dalle 19:00
Musica bavarese con Silver Musich
A seguire DJ set con DJ DC
SABATO 26 SETTEMBRE
Dalle 15.00 Sù e Zò par Sant’Urban – camminata di circa 7 km con Passi nel Suono
Dalle 14:00 Olimpiadi Oktoberfest – 2° Trofeo Il Boccale de Sant’Urban
Musica folk con Comelini
A seguire DJ set con DJ Nick
Segnatevi le date e chiamate a raccolta la compagnia!
Perché a Sant’Urbano… la birra si beve, la musica si canta e la festa si vive!
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