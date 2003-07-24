OKTOBERFEST A SANT’URBANO 2026, Montecchio Maggiore VI, 25/09/2026 - Veneto in Festa
 

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Dettagli evento:

set 25 2026
set 26 2026

OKTOBERFEST A SANT’URBANO 2026

Letture: ... - Feste a Montecchio Maggiore - VI

Approfondimenti: INSERISCI un approfondimento
dove: Sant'Urbano - Montecchio Maggiore- Vicenza
Sant'Urbano - Via San Giovanni Schiavo n. 8
info periodo: da Venerdì 25 Settembre alla 19.00 a Sabato 26 settembre fino le 01.00 di notte
data: da venerdì 25 settembre 2026, alle 19:00
a sabato 26 settembre 2026 fino a tarda notte.
intrattenimenti: Si mangia, Si balla
info sul luogo: L'evento si svolge sia all'aperto che al coperto

Qui trovi maggiori informazioni su questo evento
Organizzazione: Associazione L'Arca
Referente: Giuseppe Patalfi
E-mail: Contatta il referente
Telefono: 3402943727
OKTOBERFEST A SANT’URBANO 2026
Descrizione evento: 
OKTOBERFEST A SANT’URBANO 2026!



Ci siamo quasi… torna la festa più imitata della valle!

Venerdì 25 e sabato 26 settembre preparatevi a due serate all’insegna di birra bavarese, musica, buon cibo e tanto divertimento!



Sant’Urbano – Montecchio Maggiore (VI)

Via San Giovanni Schiavo n. 8



Birra bavarese in botte

Specialità bavaresi e ricco menù

Galletto allo spiedo – solo sabato

Musica dal vivo e DJ set

Olimpiadi Oktoberfest e giochi tradizionali

Stand enoteca con ampia scelta di vini

Frittelle, strauben e tante altre golosità!



VENERDÌ 25 SETTEMBRE

Stand aperti dalle 19:00

Musica bavarese con Silver Musich

A seguire DJ set con DJ DC



SABATO 26 SETTEMBRE

 Dalle 15.00 Sù e Zò par Sant’Urban – camminata di circa 7 km con Passi nel Suono

Dalle 14:00 Olimpiadi Oktoberfest – 2° Trofeo Il Boccale de Sant’Urban

Musica folk con Comelini

A seguire DJ set con DJ Nick



Segnatevi le date e chiamate a raccolta la compagnia!

Perché a Sant’Urbano… la birra si beve, la musica si canta e la festa si vive!



#oktoberfest #Sant’Urbano #montecchiomaggiore #festa #musica
Nei pressi di questo evento puoi:
Mangiare Bere Dormire Divertirti Rilassarti Informarti Altro

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