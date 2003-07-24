Veneto in festa

Descrizione evento:

OKTOBERFEST A SANT’URBANO 2026!



Ci siamo quasi… torna la festa più imitata della valle!

Venerdì 25 e sabato 26 settembre preparatevi a due serate all’insegna di birra bavarese, musica, buon cibo e tanto divertimento!



Sant’Urbano – Montecchio Maggiore (VI)

Via San Giovanni Schiavo n. 8



Birra bavarese in botte

Specialità bavaresi e ricco menù

Galletto allo spiedo – solo sabato

Musica dal vivo e DJ set

Olimpiadi Oktoberfest e giochi tradizionali

Stand enoteca con ampia scelta di vini

Frittelle, strauben e tante altre golosità!



VENERDÌ 25 SETTEMBRE

Stand aperti dalle 19:00

Musica bavarese con Silver Musich

A seguire DJ set con DJ DC



SABATO 26 SETTEMBRE

Dalle 15.00 Sù e Zò par Sant’Urban – camminata di circa 7 km con Passi nel Suono

Dalle 14:00 Olimpiadi Oktoberfest – 2° Trofeo Il Boccale de Sant’Urban

Musica folk con Comelini

A seguire DJ set con DJ Nick



Segnatevi le date e chiamate a raccolta la compagnia!

Perché a Sant’Urbano… la birra si beve, la musica si canta e la festa si vive!



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