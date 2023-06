Veneto in festa

Descrizione evento:

Quella della trebbiatura è una festa che affonda le sue radici nella storia, l’appuntamento che più di ogni altro segna l’arrivo dell’estate rievocando le tradizioni, i mestieri e i sapori di una volta. L’1 e il 2 luglio Cadoneghe è pronta ad onorare questa importante ricorrenza con un ricco programma di eventi che si svolgeranno in piazza S.Andrea, piazzetta della Pace e lungo via Garibaldi.

Un momento molto atteso da tutta la comunità e che prevede tante attività pensate per celebrare e far conoscere agli adulti e ai bambini il mondo contadino e le sue tradizioni.

Rievocazioni storiche e laboratori per conoscere il mondo contadino. Grazie all’associazione Origini Contadine, i visitatori potranno assistere a tutto il processo di creazione del pane, dalla separazione del chicco fino alla cottura in forno.

Per i più piccoli, ma non solo, l’associazione Vecie Raise allestirà inoltre una mostra di trattori e metterà in moto una trebbiatrice tradizionale, dando vita ad una fedele riproposizione delle antiche tecniche di trebbiatura. Per chi poi vuole provare i giochi in legno di una volta e stampare il proprio nome o una frase, utilizzando l’affascinante tecnica della stampa a caratteri mobili, Emporium Athestinum allestirà un’apposita area.

La grande sfilata. I trattori d’epoca saranno protagonisti come lo scorso anno dell’attesissima sfilata che domenica 2 luglio dalle 16.30 percorrerà via Garibaldi e si concluderà con la benedizione di tutti i mezzi coinvolti.

Sapori e note in piazza. Dulcis in fundo, tutte le sere si potrà fare aperitivo o cenare presso gli stand gastronomici di piazza S. Andrea che prepareranno prodotti tipici e piatti tradizionali. Sul palco, la travolgente musica dal vivo dei “Doc Band Live” e dei “NoExcuses Acoustic Band”.