Veneto in festa

Descrizione evento:

Come si vive in un tempo che sembra una notte senza più mattino? Come si vive, dopo il tramonto?



Sabato 17 febbraio a Cà Sagredo (campo Santa Sofia) alle ore 17 andrà in scena uno spettacolo poetico musicale ispirato a Le sette parti della notte del filosofo Giorgio Agamben.



Animatori dell'evento i il drammaturgo ed attore teatrale Riccardo Paccosi ed il musicista Andrea Seki.



Seguirà un dibattito a cui parteciperanno due ospiti d'eccezione, lo storico delle religioni prof. Alessandro Grossato e l'architetto prof. Renato Rizzi.