Veneto in festa

Descrizione evento:

Il tema scelto per la XXV° edizione del WEEKEND STRABIOLOGICO, che si terrà, come di consueto, nel parco di Villa Loredan, a Stra, nella Riviera del Brenta, dal 25 al 27 Aprile 2025, vedrà come protagonisti ERBE E ORTAGGI.



La manifestazione è promossa dal Comune di Stra e organizzata da Veneto a Tavola, con il patrocinio della Regione Veneto e della Città Metropolitana di Venezia.



Nel corso del weekend, oltre al ricco mercatino con prodotti alimentari, biologici o comunque tradizionali e tipici di altre regioni, insieme ad articoli salutistici e di artigianato naturale, si susseguiranno incontri culturali e gastronomici, spettacoli, laboratori aperti a bambini e adulti.



Il tema centrale di questa nuova edizione, incentrato su erbe, ortaggi ed erbaggi, sarà sviluppato attraverso una mostra di piante aromatiche, accompagnate da schede descrittive. Il pubblico potrà scoprirne la grande varietà e le loro proprietà benefiche, ideali per una sana alimentazione.



Non mancheranno incontri con produttori e agricoltori, insieme a masterclass e degustazioni guidate, curate da Veneto a Tavola e dalla Condotta Slow Food della Riviera del Brenta e Chioggia.



Tantissime le attrazioni per bambini e adulti, tutte di qualità e interesse specifico, come La Tana dei Tarli, con i loro giochi antichi in legno.



Venerdì 25 aprile tra gli eventi in programma ci sarà la tradizionale distribuzione gratuita di “Risi e Bisi”, piatto tipico veneziano consumato dai Dogi in occasione della festività di S. Marco, patrono di Venezia. Sarà inoltre presente “Radio Tamarindo”, con interviste ed interventi durante le giornate della manifestazione, e buona musica per l’aperitivo serale.



Per il visitatore ricordiamo inoltre l’escursione guidata “D’ogni erba un piatto”, alla scoperta di erbe spontanee, ed il “Corso per Cercatori d' erbe”, con Anna Tonello.



Uno “Spazio Benessere” nel parco della villa permetterà poi di conoscere e provare varie discipline olistiche, promosse dalle numerose associazioni presenti.



Per i più golosi e i buongustai sarà presente uno spazio dedicato, con 200 posti a sedere, dove gustare i piatti preparati dalla Condotta Slow Food della Riviera del Brenta e da alcuni truck presenti, con proposte di cucina vegetariana e tradizionale, per allietare il palato dei visitatori durante l’intero weekend.



La mostra mercato ospiterà oltre 60 espositori con prodotti alimentari biologici, tipici e tradizionali, articoli salutistici, erboristici e di artigianato naturale.







INFO: Veneto a Tavola – www.venetoatavola.it - info@venetoatavola.it tel 335.6033639



Comune di Stra – www.comune.stra.ve.it



Facebook Veneto a Tavola