Veneto in festa

Descrizione evento:

Il cuore di Favaro Veneto è pronto a tingersi di rosa per una serata all’insegna dell’allegria, della musica e della condivisione. Sabato 26 luglio 2025, a partire dalle ore 20:00, in Via San Donà e in Piazza Angelo Pastrello va in scena la "Notte Rosa Favaro Veneto", un grande evento gratuito che animerà le vie del centro con un ricco programma pensato per coinvolgere adulti, famiglie e bambini.



Organizzata dall’Associazione Culturale NSV Organizzazione Eventi APS affiliata A.I.C.S. - Comitato Provinciale di Rovigo, in collaborazione con il Comune di Venezia e la Municipalità di Favaro Veneto, la Manifestazione offrirà una serata vivace e variegata che abbraccia ogni gusto e ogni età.



In programma:

>> Mercatini artigianali e creativi

>> Concerti e musica dal vivo

>> Animazioni e spettacoli per bambini

>> Street food con proposte gastronomiche per tutti i palati

>> Shopping sotto le stelle

>> Tanta allegria e intrattenimento in un’atmosfera colorata e festosa



Un’occasione per vivere insieme la città in un contesto sereno, accogliente e divertente, trasformando Favaro Veneto in un grande palcoscenico a cielo aperto.



Per info Manifestazione e partecipazione come Espositore al Mercatino: Raffaella 347.0495286

Email: nsv.eventi@gmail.com

https://www.facebook.com/NsvOrganizzazioneEventi