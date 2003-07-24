Veneto in festa

Descrizione evento:

L'Associazione Culturale NSV Organizzazione Eventi APS affiliata A.I.C.S. - Comitato Provinciale di Rovigo, sarà presente in occasione dell'"Antica Sagra di Mejaniga" nelle giornate di Sabato 20; Domenica 21; Sabato 27 e Domenica 28 Settembre 2025, a Mejaniga di Cadoneghe (PD), in Via Gramsci, 2, con i Mercatini delle Tradizioni Popolari, dell'Artigianato Artistico e delle Opere d'Ingegno Creativo con curiose ed originali Idee Regalo per la Casa ed il Tempo Libero, alcune Bancarelle di Specialità Alimentari Dolci e Salate Stagionali, Prodotti e Rimedi Naturali per la Cura del Corpo e del Vivere Sano.

Il programma della Sagra prevede la presenza dello Stand Gastronomico presso il Centro Parrocchiale con consumazione sul posto o da asporto; Bar esterno con Panini, Patatine Fritte, Birra e... molto altro; Pesca di Beneficenza assortita con grandiosi premi; Luna Park presso gli Impianti Sportivi; Area Spettacoli in Piazza con straordinari intrattenimenti di Musica, Danza e Spettacoli di Ballo.



Per info Mercatini e partecipazione come Espositore: Raffaella 347.0495286

Email: nsv.eventi@gmail.com

https://www.facebook.com/NsvOrganizzazioneEventi