Veneto in festa

set 21 2025

“Cercasi tata… praticamente perfetta” al teatro Alcione di Verona

dove: Cinema Teatro Alcione
data: domenica 21 settembre 2025, dalle 17:00 alle 19:00
Organizzazione: Compagnia LaPecoranera
"Cercasi tata… praticamente perfetta" al teatro Alcione di Verona
Non perdere l’occasione di vivere una magica avventura al teatro cinema Alcione!



Domenica 21 settembre alle ore 17.00, la Compagnia Lapecoranera, in collaborazione con l’Associazione APS Music Hall, porta in scena uno spettacolo esilarante e coinvolgente per tutta la famiglia.



 



“Cercasi Tata… Praticamente Perfetta!” è una storia, ricca di musica, colori, allegria e tante emozioni, da vivere in compagnia della tata più famosa del cinema! Un’esperienza unica che farà sognare adulti e bambini. Lasciati trasportare dal vento dell’Est e vivi la magia!



 



Biglietti disponibili sul sito oooh.events

https://oooh.events/evento/cercasitatapraticamenteperfetta-teatro-alcione-biglietti/

e preso la biglietteria il giorno dello spettacolo. E’ possibile, inoltre, prenotare il biglietto mandando un Whatsapp o telefonando al numero +39 379 321 3414.
