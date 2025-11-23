Veneto in festa

Descrizione evento:

La manifestazione L’Ape in Città si svolgerà domenica 23 novembre nella splendida cornice di Prato della Valle a Padova, e sarà dedicata al miele ed ai suoi derivati. L'evento è organizzato dall'Associazione Apicoltori Patavini A.P.A. Pad. e Veneto a Tavola, con il patrocinio del Comune di Padova.



Il programma della giornata prevede le mostre “Mieli d’Italia” con oltre 100 varietà di mieli provenienti da ogni regione con relative schede descrittive, e “La Vita dell’Ape”, una serie di pannelli descrittivi alla scoperta del lavoro dell’ape. Inoltre, presso lo stand dell’A.P.A. Pad., saranno a disposizione esperti apistici che vi guideranno alla scoperta delle api e del valore nutrizionale e gastronomico dei prodotti dell’alveare. Non mancheranno i laboratori gratuiti per bambini e degustazioni gratuite di mieli. Per il pubblico anche un ricco mercatino denominato “Bontà & Benessere”, con la presenza degli apicoltori padovani, e di altri espositori con prodotti alimentari tipici, articoli erboristi e salutistici, e di artigianato.



La manifestazione ha lo scopo di far conoscere e apprezzare sempre più le proprietà del miele, inserirlo nella nostra alimentazione quotidiana e sopratutto evidenziare l’importanza delle api nell’impollinazione delle piante, anche nel nostro territorio, e nel mantenimento della biodiversità ambientale.







Orari della manifestazione : dalle ore 9,30 alle ore 19,00







Info: A.P.A. Pad. segreteria@apapadpadova.it tel. 0498685762



Veneto a Tavola www.venetoatavola.it info@venetoatavola.it tel. 3356033639



Facebook Venetoatavola