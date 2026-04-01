Veneto in festa

Descrizione evento:

L'Associazione Culturale NSV Organizzazione Eventi APS affiliata A.I.C.S. - Comitato Provinciale di Rovigo, promuove ed organizza per Sabato 25 Aprile 2026, a Favaro Veneto (VE) in Piazza Angelo Pastrello dalle ore 09:00 alle ore 19:00 la nona Edizione della “Festa di Primavera”, che prevede la Mostra-Mercato di Fiori, Piante, Arredo Giardino, Attrezzature e Articoli per il Giardinaggio.

È previsto inoltre il Mercatino con la presenza di Espositori delle Tradizioni Popolari, dell'Artigianato Artistico e delle Opere d'Ingegno Creativo con curiose ed originali Idee Regalo tematiche per la Casa ed il Tempo Libero con dimostrazioni pratiche delle tecniche di lavorazione sul posto, la rassegna dei Prodotti Enogastronomici Tipici Regionali ed Italiani con Degustazioni e Specialità Alimentari Dolci e Salate Stagionali prodotti artigianalmente per esaltare i Gusti e i Sapori di una tradizione antica ormai persa, Prodotti e Rimedi Naturali per la Cura del Corpo e del Vivere Sano, Punti Ristoro con la presenza dei migliori Operatori dello Street Food.

Il programma della Manifestazione prevede dalle ore 10:00 alle ore 18:00 – Passeggiate in Piazzale Don V. Agnoletto accompagnati dai Rapaci. Scuola-Didattica per conoscere da vicino Gufi, Civette, Falchi, Poiane.....; dalle ore 10:30 – Esibizione della Banda Musicale C.C.R.T. di Tessera (VE) con Alzabandiera e saluto delle Autorità; dalle ore 11:00 – Spettacolo del Cappellaio Matto che incanterà il pubblico con numeri di giocoleria, acrobazie ed effetti scenografici sorprendenti; dalle ore 15:00 – Animatrice Cosplayer e Mascotte itinerante con costume di Gallo “Rodriguez”, che realizzerà fantastiche sculture di palloncini e le regalerà a tutti i bambini presenti; dalle ore 15:00 – Topolino e Minnie passeggeranno tra i Mercatini, regalando sorrisi e momenti di festa a grandi e bambini; dalle ore 15:00 – Musica e Karaoke con il coinvolgente Dj Andrew, per un pomeriggio di allegria e divertimento insieme; dalle ore 15:00 alle ore 18:00 – Divertimento assicurato con la Caccia al Tesoro, tra indizi, giochi e tante sorprese per tutta la famiglia; dalle ore 16:00 – Spettacolo del Cappellaio Matto che incanterà il pubblico con numeri di magia, giocoleria ed effetti scenografici sorprendenti; per tutta la giornata – Angolo dedicato al Truccabimbi, dove i più piccoli potranno trasformarsi in Principesse, Elfi, Fiori e Supereroi.



Per info Manifestazione e partecipazione come Espositore: Raffaella 347.0495286

Email: nsv.eventi@gmail.com

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