Dolce come il Miele, Abano Terme PD, 12/04/2026 - Veneto in Festa
 

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Dettagli evento:

apr 12 2026

Dolce come il Miele

Letture: ... - Mostre-Mercato a Abano Terme - PD

Approfondimenti: INSERISCI un approfondimento
dove: Parco Urbano Termale
Parco Urbano Termale
data: domenica 12 aprile 2026, dalle 09:30 alle 18:30
intrattenimenti:
info sul luogo: L'evento si svolge all'aperto
Organizzazione: Non definito
Referente: Non definito
E-mail: Contatta il referente
Telefono:
Dolce come il Miele
Descrizione evento: 
L’evento DOLCE COME IL MIELE si svolgerà domenica 12 aprile nel bellissimo Parco Urbano Termale di Abano Terme in Piazza Todeschini, e sarà una giornata interamente dedicata al miele, prodotto naturale delle api. L'evento è organizzato da Veneto a Tavola e dall'Associazione Apicoltori Patavini A.P.A. PAD., con il patrocinio della Città di Abano Terme.



Il programma prevede la grande mostra “Mieli d’Italia” con moltissime varietà di mieli provenienti da ogni regione e relative schede descrittive, l’esposizione “La Vita dell’Ape”, con una serie di pannelli descrittivi alla scoperta del lavoro importantissimo dell’ape. Nel corso della giornata si susseguiranno laboratori per bambini e degustazioni guidate gratuite di mieli rari e di prodotti derivati, come l’idromele. Inoltre, saranno anche a disposizione gli esperti apicoltori dell’A.P.A. Pad., che vi guideranno alla scoperta delle api e del loro valore, portando alcuni “attrezzi del mestiere”, l’arnia didattica ed il prodotto frutto del loro notevole lavoro, il miele.



La manifestazione ha lo scopo di far conoscere ed apprezzare le proprietà del miele per la nostra alimentazione quotidiana, e la fondamentale importanza delle api nell’impollinazione delle piante, anche nel nostro territorio, e nel mantenimento della biodiversità ambientale.



 



Orari della manifestazione : dalle ore 9,30 alle ore 18,30



 



Info: Veneto a Tavola www.venetoatavola.it info@venetoatavola.it tel. 3356033639



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A.P.A. Pad. segreteria@apapadpadova.it tel. 0498685762
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