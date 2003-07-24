Avocado, Rosolina RO, 01/05/2026 - Veneto in Festa
 

Veneto in festa

Sagre, Fiere, Feste ed Eventi della regione Veneto

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Dettagli evento:

mag 01 2026

Avocado

Il primo Pic Nic sulla Spiaggia

Letture: ... - Mostre-Mercato a Rosolina - RO

Approfondimenti: INSERISCI un approfondimento
dove: Bagno Perla
Via Torino, 10
data: venerdì 1 maggio 2026, dalle 10:00 alle 19:00
intrattenimenti: Si mangia
info sul luogo: L'evento si svolge all'aperto

Qui trovi maggiori informazioni su questo evento
Organizzazione: Ass. Cult. NSV Organizzazzione Eventi
Referente: Raffaella Giacometti
E-mail: Contatta il referente
Telefono: 347.0495286
Avocado
Descrizione evento: 
L'Associazione Culturale NSV Organizzazione Eventi APS affiliata A.I.C.S. - Comitato Provinciale di Rovigo, sarà presente in occasione di "AVOCADO - Il Primo Pic Nic sulla Sabbia" nella giornata di Venerdì 01 Maggio 2026, a Rosolina Mare (RO), al Bagno Perla in Via Torino, 10, dalle ore 10:00 alle ore 19:00, con il Mercatino delle Tradizioni Popolari, dell'Artigianato Artistico e delle Opere d'Ingegno Creativo con curiose ed originali Idee Regalo per la Casa ed il Tempo Libero con dimostrazioni pratiche delle tecniche di lavorazione sul posto. Non mancheranno Stand dedicati alla Salute Naturale con Prodotti, Rimedi e Servizi che favoriscono il Benessere, la Cura del Corpo e il Vivere Sano in modo armonioso e sostenibile.

L'Evento sarà diviso in 5 aree:

AREA PIC NIC: ingresso gratuito con posti prenotabili, dove si potrà usufruire di angoli relax!

AREA MUSICA: suoni e vibrazioni per accompagnare tutta la giornata.

AREA FOOD & DRINK: gustosi piatti vegetariani o di carne per soddisfare ogni palato.

AREA GIOCO BIMBI: un angolo speciale per i più piccoli!

AREA RELAX E MERCATINI: per passeggiare, scoprire e rilassarsi tra le bancarelle.



Per info Mercatino e partecipazione come Espositore: Raffaella 347.0495286

Email: nsv.eventi@gmail.com

https://www.facebook.com/NsvOrganizzazioneEventi
Nei pressi di questo evento puoi:
Mangiare Bere Dormire Divertirti Rilassarti Informarti Altro

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