Veneto in festa

Letture: ... - Incontri a Selvazzano Dentro - PD
|dove:
|Agriturismo La Primizia
Via Argine Sinistro, 14
|data:
|mercoledì 29 aprile 2026, dalle 19:00 alle 20:30
|intrattenimenti:
|info sul luogo:
|L'evento si svolge al coperto
|
Qui trovi maggiori informazioni su questo evento
|Organizzazione:
|Rivista Storia Veneta
|Referente:
|Marco Destro
|E-mail:
|Contatta il referente
|Telefono:
|3881811512
Il Professor Riccardo Pasqualin presenta il nuovo Quaderno della Rivista Storia Veneta:
Pier Luigi Mozzetti-Monterumici. Scritti e monografie di vario genere (1891-1936), a cura del Professor Nicola Pezzella
L'evento avrà luogo mercoledì 29 aprile 2026, alle ore 19.00, presso l'agriturismo La Primizia di Selvazzano Dentro in via Argine Sinistro 14.