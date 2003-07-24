Presentazione del nuovo Quaderno di Storia Veneta, Selvazzano Dentro PD, 29/04/2026 - Veneto in Festa
 

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Dettagli evento:

apr 29 2026

Presentazione del nuovo Quaderno di Storia Veneta

Letture: ... - Incontri a Selvazzano Dentro - PD

Approfondimenti: INSERISCI un approfondimento
dove: Agriturismo La Primizia
Via Argine Sinistro, 14
data: mercoledì 29 aprile 2026, dalle 19:00 alle 20:30
intrattenimenti:
info sul luogo: L'evento si svolge al coperto

Qui trovi maggiori informazioni su questo evento
Organizzazione: Rivista Storia Veneta
Referente: Marco Destro
E-mail: Contatta il referente
Telefono: 3881811512
Presentazione del nuovo Quaderno di Storia Veneta
Descrizione evento: 
Il Professor Riccardo Pasqualin presenta il nuovo Quaderno della Rivista Storia Veneta:



Pier Luigi Mozzetti-Monterumici. Scritti e monografie di vario genere (1891-1936), a cura del Professor Nicola Pezzella



L'evento avrà luogo mercoledì 29 aprile 2026, alle ore 19.00, presso l'agriturismo La Primizia di Selvazzano Dentro in via Argine Sinistro 14.
Nei pressi di questo evento puoi:
Mangiare Bere Dormire Divertirti Rilassarti Informarti Altro

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