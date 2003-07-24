Veneto in festa

Descrizione evento:

ITSLIQUID Group, in collaborazione con ACIT Venice - Associazione Culturale



Italo-Tedesca, è lieto di annunciare l’apertura della VENICE INTERNATIONAL ART FAIR



2026. La mostra inaugurerà il 17 aprile 2026 presso Palazzo Albrizzi-Capello a Venezia e



resterà aperta fino al 30 aprile 2026.



VENICE INTERNATIONAL ART FAIR 2026 si concentra sul dialogo in continua evoluzione



tra corpo, identità e spazio, indagando come gli individui contemporanei percepiscono sé



stessi e si relazionano agli ambienti che abitano. Strutturata in due sezioni principali,



LIQUID ROOMS e FUTURE LANDSCAPES, la mostra riunisce artisti provenienti da



contesti culturali diversi, offrendo una piattaforma per esplorare la natura fluida dell’identità



e i confini mutevoli tra esperienza interiore e realtà esterna. Attraverso questo approccio,



la fiera invita il pubblico a confrontarsi con nuove prospettive sulla condizione umana,



riflettendo su come le identità personali e collettive siano continuamente modellate da



contesti fisici, sociali e concettuali.



Operando all’intersezione tra percezione interiore e immagine costruita, l’artista canadese



Janique Grenier, nota come Janiqueart, e la pittrice olandese Madelon de Keizer



condividono un interesse per la frammentazione e la ricomposizione del linguaggio visivo



come strumento per esplorare identità e tensione emotiva. Attraverso composizioni



stratificate che fondono intuizione e struttura, Janiqueart costruisce paesaggi simbolici in



cui volti e forme si dissolvono e si ricompongono in narrazioni fluide, mentre le geometrie



precise ma disturbate di de Keizer guidano lo sguardo attraverso ritmi di ordine e



instabilità, creando spazi che oscillano tra chiarezza e inquietudine. Entrambe le artiste



affrontano la trasformazione come processo visivo e psicologico, invitando lo spettatore in



un campo dinamico in cui la percezione è costantemente ridefinita.



Carine Hayoz sviluppa un linguaggio pittorico radicato nella complessità degli ambienti



urbani, traducendo i ritmi della città in composizioni architettoniche stratificate animate da



sottili presenze umane; nelle sue opere, l’artista fonde memoria e immaginazione,



costruendo narrazioni spaziali in cui luce, movimento e tensione relazionale coesistono.



D’altra parte, Costina Stan volge lo sguardo all’interiorità, avvicinandosi al corpo come



luogo di introspezione attraverso l’autoritratto, esplorando i delicati confini tra visibilità e



assenza, dove immagini minime ma evocative permettono all’emozione e all’esperienza



inconscia di emergere con silenziosa intensità.



Una raffinata sensibilità per la materialità e l’atmosfera permea il lavoro di John Ishmael,



riflettendo un impegno costante con colore, texture e consapevolezza spaziale, maturato



attraverso una pratica parallela tra arte e design. Le sue composizioni pongono in primo piano atmosfera e risonanza emotiva, generando superfici visivamente ricche che



risultano al contempo intime e immersive. Un’analoga attenzione all’equilibrio strutturale si



osserva nei dipinti di Claudia Dr. Kühn, la cui pratica, al contrario, estende questo



approccio sperimentale al materiale. Attraverso la costruzione di superfici stratificate e



tattili, le sue forme astratte emergono dall’interazione dinamica tra controllo e



imprevedibilità, indagando infine le dualità dell’esperienza umana attraverso materia e



gesto.



All’interno di questa esplorazione delle identità contemporanee, il lavoro di Silvia Mariani si



sviluppa come una meditazione poetica su assenza, memoria e desiderio, in cui figure ed



emozioni si collocano in un delicato stato sospeso tra presenza e scomparsa. Il suo



linguaggio visivo è intimo e narrativo, intriso di fragilità e tensione silenziosa, attraverso cui



cattura stati effimeri dell’essere; così facendo, invita lo spettatore in uno spazio



contemplativo in cui la ricerca di connessione e significato emerge gradualmente



attraverso il sottile intreccio di perdita, desiderio e speranza.



OPENING



17 aprile 2026 | 18:00 - 20:00



RSVP: info@itsliquid.com



Ingresso libero - Registrati qui



GIORNI DI MOSTRA



17 - 30 aprile 2026



Lunedì - Venerdì | 09:30 - 17:30



Palazzo Albrizzi-Capello



Associazione Culturale Italo-Tedesca (ACIT), Cannaregio 4118, Venezia