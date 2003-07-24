Veneto in festa

Descrizione evento:





MyPlay – Coldplay Tribute: il 21 giugno live all’aperto al Klondike Caffè



Una serata estiva tra musica, luci ed effetti speciali per rivivere l’energia dei grandi concerti dei Coldplay



Domencia 21 giugno – Dopo l’avvio del nuovo format estivo, i MyPlay – Coldplay Tribute tornano live domenica 21 giugno al Klondike Caffè, per una serata all’aperto pensata per unire l’energia della musica dal vivo al piacere di vivere un concerto in un contesto informale, conviviale e pienamente estivo.



Il live al Klondike Caffè porta i grandi successi dei Coldplay nella dimensione open air: uno show costruito per coinvolgere il pubblico, far cantare, emozionare e trasformare la serata in un momento condiviso. Il repertorio della celebre band britannica diventa così il filo conduttore di un’esperienza musicale che alterna intimità e grande impatto, ballate iconiche e brani capaci di accendere l’atmosfera.



Il progetto MyPlay nasce con l’obiettivo di restituire non solo le canzoni, ma anche l’immaginario, i colori e la forza emotiva che hanno reso i Coldplay una delle band più amate al mondo. Luci, cura scenica, cambi di energia ed effetti speciali accompagnano un concerto di oltre due ore, pensato per ricreare dal vivo quella sensazione di festa collettiva che caratterizza i grandi show internazionali.



La scaletta attraversa i brani più amati dai fan, dai classici intramontabili come Yellow, The Scientist e Paradise, fino ai grandi successi come Fix You, Viva La Vida, Adventure of a Lifetime, A Sky Full of Stars e Higher Power. Un viaggio musicale pensato per emozionare, cantare e condividere, capace di parlare a generazioni diverse.



Sul palco i MyPlay prendono vita con Gabriele Corrente alla voce, Francesco Nichele alle chitarre e programmazioni, Enrico Cipolla al basso e Massimo Andreetta alla batteria. Fondamentale anche il contributo dello staff tecnico, parte integrante dell’esperienza live: Andrea Pedron di Officine Eventi al suono, Marco Scolaro alle luci, Beppe Acacia alle fotografie, Damian Laing ai contenuti video e Cristian Fior, autore dei video ufficiali.



L’appuntamento è per domenica 21 giugno al Klondike Caffè, per vivere all’aperto tutta l’energia, i colori e l’emozione della musica dei Coldplay.



Evento Facebook:

https://www.facebook.com/events/1529725238534009/



Sito ufficiale MyPlay – Coldplay Tribute:

myplaycoldplaytribute.it