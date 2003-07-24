Veneto in festa

Descrizione evento:

“Violin Love” - Padova



Sala dei Giganti di Palazzo Liviano - Piazza Capitaniato, 5 - Padova



13 novembre 2026



Inizio concerto ore 20:30. Fine ore 22:00









“Violin Love” arriva a Padova per una serata dedicata ai brani più romantici e struggenti di sempre. Dopo il sold out e il grande successo registrato nel 2025 con l’esecuzione de “Le Quattro Stagioni”, il Maestro Elvin Dhimitri torna protagonista nella prestigiosa Sala dei Giganti di Palazzo Liviano, la magnifica sala padovana cornice di questo atteso appuntamento.









SALA DEI GIGANTI DI PALAZZO LIVIANO



La Sala dei Giganti è una delle sedi più prestigiose di Padova, celebre per il suo imponente ciclo di affreschi del XVI secolo che raffigura gli uomini illustri dell’antichità, come modelli di virtù e saggezza del passato. Lo spazio, cuore della cultura umanista cittadina, è stato scelto per la sua eccezionale acustica naturale e per l’eleganza architettonica, elementi che esaltano le sfumature dinamiche dell’ensemble. In questo contesto, il programma di “Violin Love” trova la sua dimensione ideale, unendo la musica di alta qualità a un patrimonio artistico di inestimabile valore.









ELVIN DHIMITRI



Protagonista della serata è il violino solista e direttore Elvin Dhimitri, primo violino di Opera e Lirica e interprete di riferimento sulla scena contemporanea. Già primo violino dell’Orchestra Filarmonica di Roma, Dhimitri ha collaborato con istituzioni come la Filarmonica Toscanini di Parma e la Nuova Scarlatti di Napoli. Noto per una tecnica impeccabile e una forte carica comunicativa, l’artista cura personalmente gli arrangiamenti originali del programma, doti che gli hanno permesso di registrare il tutto esaurito nelle principali sale da concerto europee.









PROGRAMMA



Il repertorio di “Violin Love” attraversa il sentimento in tutte le sue sfumature: dal lirismo classico di Beethoven alla passione di Astor Piazzolla, fino alla nostalgia delle grandi colonne sonore firmate da Ennio Morricone e John Williams. Non mancherà l’Inverno di Vivaldi, il cavallo di battaglia di Elvin Dhimitri.









Primo Tempo









GEORGES BIZET Habanera

JOHANN SEBASTIAN BACH Aria dalla III suite

ANTONIO VIVALDI Largo dall'Inverno

LUDWIG VAN BEETHOVEN Romanza

EDWARD ELGAR Salut d'Amour

JULES MASSENET Thais

FRITZ KREISLER Liebesleid

GIUSEPPE VERDI Preludio del III atto della Traviata

JOHANNES BRAHMS Danza Ungherese n. 5







Secondo Tempo









DMITRI SHOSTAKOVICH Waltz n. 2



JOHN WILLIAMS Schindler's List



GEORGE GERSHWIN Summer Time



SCOTT JOPLIN Entertainer



ENNIO MORRICONE Nuovo Cinema Paradiso



ASTOR PIAZZOLLA Libertango



ASTOR PIAZZOLLA Ave Maria



VITTORIO MONTI Csárdás









Arrangiamenti originali di Elvin Dhimitri



VIOLINO SOLISTA: Elvin Dhimitri



Quintetto d'archi e pianoforte









Informazioni logistiche e biglietteria:



Sede: Sala dei Giganti di Palazzo Liviano - Piazza Capitaniato, 5 - Padova



Data e ora: 13 Novembre 2026, ore 20:30.



Durata prevista: 90 minuti circa.



Biglietti: € 50,00 (Exclusive prima e seconda fila), € 35,00 (Categoria A), € 30,00 (Categoria A ridotto), € 20,00 (Panche).



I titoli d'ingresso sono acquistabili sul sito ufficiale dell'organizzazione o presso i canali di vendita autorizzati.



Informazioni e contatti:



Sito web: https://www.opera-lirica.com/it/115-violin-love.html



Email: info@operaelirica.com