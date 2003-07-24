Veneto in festa

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MyPlay – Coldplay Tribute: il 13 agosto live allo Sagra dell’Assunta per uno show immersivo dedicato ai grandi successi dei Coldplay



Zero Branco, Treviso - Giovedì 13 agosto i MyPlay – Coldplay Tribute saranno protagonisti alla Sagra dell’Assunta con uno spettacolo pensato per portare sul palco tutta l’energia, i colori e l’emozione dei grandi concerti dei Coldplay.



Lo show dei MyPlay nasce con l’obiettivo di coinvolgere il pubblico fin dai primi brani e trasformare il concerto in un’esperienza collettiva, fatta di canzoni da cantare insieme, momenti emozionanti e grande impatto scenico.



Il repertorio attraversa oltre vent’anni di carriera della band britannica, alternando brani iconici come Yellow, The Scientist, Fix You e Viva La Vida a pezzi più energici e recenti come Adventure of a Lifetime, Higher Power, Paradise e My Universe. Una scaletta pensata per accompagnare il pubblico in un viaggio musicale riconoscibile, emozionante e sempre molto partecipato.



Sul palco, i MyPlay propongono un tributo ai Coldplay che non si limita alla sola esecuzione musicale, ma costruisce attorno alle canzoni un vero racconto visivo. Luci sincronizzate, colori, effetti speciali e momenti pensati per il pubblico danno vita a uno show immersivo, capace di unire la forza del live alla dimensione spettacolare che ha reso celebri i concerti dei Coldplay in tutto il mondo.



La band, nata nella primavera del 2025, ha sviluppato in poco tempo un’identità precisa: unire cura musicale, attenzione scenica e una forte componente emozionale, con l’obiettivo di far rivivere al pubblico non solo le canzoni, ma anche l’atmosfera dei live della celebre band inglese.



I MyPlay sono Gabriele Corrente alla voce, Francesco Nichele alle chitarre e programmazioni, Enrico Cipolla al basso e Massimo Andreetta alla batteria. Parte integrante dello spettacolo è anche il lavoro dello staff tecnico e creativo, con Andrea Pedron di Officine Eventi al suono, Marco Scolaro alle luci, Beppe Acacia alle fotografie, Damian Laing ai contenuti video e Cristian Fior alla realizzazione dei video ufficiali.



L’appuntamento è per giovedì 13 agosto, ore 21:00, alla Sagra dell’Assunta di Zero Branco, Treviso: una serata pensata per chi ama la musica dal vivo, l’atmosfera dei festival estivi e le canzoni dei Coldplay da vivere sotto palco, insieme.



Per informazioni:

Sagra dell’Assunta



Via Trento Trieste, 6, 31059 Zero Branco, Treviso







Evento Facebook: https://www.facebook.com/events/1043428415346267



Sito ufficiale MyPlay – Coldplay Tribute: myplaycoldplaytribute.it