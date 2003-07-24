MyPlay Coldplay Tribute @ Festa del Villeggiante, Teolo, Padova, Teolo PD, 09/08/2026 - Veneto in Festa
 

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Dettagli evento:

ago 09 2026

MyPlay Coldplay Tribute @ Festa del Villeggiante, Teolo, Padova

MyPlay Coldplay Tribute live a Teolo: una serata estiva sui Colli Euganei tra grandi successi dei Coldplay, luci, emozione e musica da cantare insieme.

Letture: ... - Sagre a Teolo - PD

Approfondimenti: INSERISCI un approfondimento
dove: Festa del Villeggiante
data: domenica 9 agosto 2026, dalle 21:00 alle 23:30
intrattenimenti: Si mangia, Si balla
info sul luogo: L'evento si svolge all'aperto

Qui trovi maggiori informazioni su questo evento
Organizzazione: MyPlay Coldplay Tribute
Referente: Enrico Cipolla
E-mail: Contatta il referente
Telefono: 3487644863
MyPlay Coldplay Tribute @ Festa del Villeggiante, Teolo, Padova
Descrizione evento: 
 



MyPlay – Coldplay Tribute: il 9 agosto live alla Festa del Villeggiante per uno show immersivo dedicato ai grandi successi dei Coldplay



Teolo, Padova - Domenica 9 agosto i MyPlay – Coldplay Tribute saranno protagonisti alla Festa del Villeggiante con uno spettacolo pensato per portare sul palco tutta l’energia, i colori e l’emozione dei grandi concerti dei Coldplay.



Lo show dei MyPlay nasce con l’obiettivo di coinvolgere il pubblico fin dai primi brani e trasformare il concerto in un’esperienza collettiva, fatta di canzoni da cantare insieme, momenti emozionanti e grande impatto scenico.



Il repertorio attraversa oltre vent’anni di carriera della band britannica, alternando brani iconici come Yellow, The Scientist, Fix You e Viva La Vida a pezzi più energici e recenti come Adventure of a Lifetime, Higher Power, Paradise e My Universe. Una scaletta pensata per accompagnare il pubblico in un viaggio musicale riconoscibile, emozionante e sempre molto partecipato.



Sul palco, i MyPlay propongono un tributo ai Coldplay che non si limita alla sola esecuzione musicale, ma costruisce attorno alle canzoni un vero racconto visivo. Luci sincronizzate, colori, effetti speciali e momenti pensati per il pubblico danno vita a uno show immersivo, capace di unire la forza del live alla dimensione spettacolare che ha reso celebri i concerti dei Coldplay in tutto il mondo.



La band, nata nella primavera del 2025, ha sviluppato in poco tempo un’identità precisa: unire cura musicale, attenzione scenica e una forte componente emozionale, con l’obiettivo di far rivivere al pubblico non solo le canzoni, ma anche l’atmosfera dei live della celebre band inglese.



I MyPlay sono Gabriele Corrente alla voce, Francesco Nichele alle chitarre e programmazioni, Enrico Cipolla al basso e Massimo Andreetta alla batteria. Parte integrante dello spettacolo è anche il lavoro dello staff tecnico e creativo, con Andrea Pedron di Officine Eventi al suono, Marco Scolaro alle luci, Beppe Acacia alle fotografie, Damian Laing ai contenuti video e Cristian Fior alla realizzazione dei video ufficiali.



L’appuntamento è per domenica 09 agosto, ore 21:00, alla Festa del Villeggiante: una serata pensata per chi ama la musica dal vivo, l’atmosfera dei festival estivi e le canzoni dei Coldplay da vivere sotto palco, insieme.



Per informazioni:

Festa del Villeggiante



Piazza Perlasca, 35037 Teolo, Padova









Evento Facebook: https://www.facebook.com/events/940305215740732



Sito ufficiale MyPlay – Coldplay Tribute: myplaycoldplaytribute.it
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