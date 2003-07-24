Veneto in festa

Letture: ... - Incontri a Grisignano di Zocco - VI
|dove:
|Hotel Venice
Via Francesco Beggiato 56
|info periodo:
|La premiazione avrà luogo presso la sala conferenze dell'Hotel Venice
|data:
|da martedì 1 settembre 2026, alle 00:00
a sabato 31 ottobre 2026, alle 00:00
|intrattenimenti:
|info sul luogo:
|L'evento si svolge al coperto
|
Qui trovi maggiori informazioni su questo evento
|Organizzazione:
|Confraternita del Zocco
|Referente:
|Corrado Reschiglian
|E-mail:
|Contatta il referente
|Telefono:
|0444415222
La Confraternita del Zocco, attiva a Grisignano dal 1985 nella valorizzazione della storia, della letteratura e delle tradizioni venete, indice la prima edizione del Premio Letterario del Zocco. In questa prima edizione il concorso è dedicato alla poesia inedita in lingua veneta.
Cliccare qui per visualizzare e scaricare il bando:
BANDO-PREMIO-LETTERARIO-DEL-ZOCCO-PRIMA-EDIZIONE.pdf