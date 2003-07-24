Premio Letterario del Zocco, Grisignano di Zocco VI, 01/09/2026 - Veneto in Festa
 

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Dettagli evento:

set 01 2026
ott 31 2026

Premio Letterario del Zocco

I edizione (poesia inedita in lingua veneta)

Letture: ... - Incontri a Grisignano di Zocco - VI

Approfondimenti: INSERISCI un approfondimento
dove: Hotel Venice
Via Francesco Beggiato 56
info periodo: La premiazione avrà luogo presso la sala conferenze dell'Hotel Venice
data: da martedì 1 settembre 2026, alle 00:00
a sabato 31 ottobre 2026, alle 00:00
intrattenimenti:
info sul luogo: L'evento si svolge al coperto

Qui trovi maggiori informazioni su questo evento
Organizzazione: Confraternita del Zocco
Referente: Corrado Reschiglian
E-mail: Contatta il referente
Telefono: 0444415222
Premio Letterario del Zocco
Descrizione evento: 
 



La Confraternita del Zocco, attiva a Grisignano dal 1985 nella valorizzazione della storia, della letteratura e delle tradizioni venete, indice la prima edizione del Premio Letterario del Zocco. In questa prima edizione il concorso è dedicato alla poesia inedita in lingua veneta.



Cliccare qui per visualizzare e scaricare il bando:

 BANDO-PREMIO-LETTERARIO-DEL-ZOCCO-PRIMA-EDIZIONE.pdf
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