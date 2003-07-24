Abilmente Vicenza, Vicenza VI, 15/10/2026 - Veneto in Festa
 

Veneto in festa

Sagre, Fiere, Feste ed Eventi della regione Veneto

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Dettagli evento:

ott 15 2026
ott 18 2026

Abilmente Vicenza

Letture: ... - Corsi a Vicenza - VI

Approfondimenti: INSERISCI un approfondimento
dove: Fiera di Vicenza
data: da giovedì 15 ottobre 2026, alle 09:00
a domenica 18 ottobre 2026, alle 18:00
intrattenimenti:
info sul luogo: L'evento si svolge al coperto
Organizzazione: Non definito
Referente: Non definito
E-mail: Contatta il referente
Telefono:
Descrizione evento: 
 Abilmente, la manifestazione di Italian Exhibition Group (IEG) dedicata al Do It Yourself, torna con quattro iconici appuntamenti divenuti punto di riferimento per la community di appassionati e creativi di tutta Italia. Dalla Fiera di Roma (24-27 settembre), al quartiere fieristico IEG di Vicenza (15-18 ottobre), fino al Superstudio Maxi di Milano (22-25 ottobre) e a Lingotto Fiere di Torino (12-15 novembre), l’evento sarà protagonista da nord a sud con un’esperienza immersiva fatta di novità, prodotti, corsi, laboratori, mostre e incontri con i volti più influenti del settore.
Nei pressi di questo evento puoi:
Mangiare Bere Dormire Divertirti Rilassarti Informarti Altro

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