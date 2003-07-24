Veneto in festa

Descrizione evento:

Abilmente, la manifestazione di Italian Exhibition Group (IEG) dedicata al Do It Yourself, torna con quattro iconici appuntamenti divenuti punto di riferimento per la community di appassionati e creativi di tutta Italia. Dalla Fiera di Roma (24-27 settembre), al quartiere fieristico IEG di Vicenza (15-18 ottobre), fino al Superstudio Maxi di Milano (22-25 ottobre) e a Lingotto Fiere di Torino (12-15 novembre), l’evento sarà protagonista da nord a sud con un’esperienza immersiva fatta di novità, prodotti, corsi, laboratori, mostre e incontri con i volti più influenti del settore.