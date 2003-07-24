32^ FESTA DELL'ANTICA PIEVE, Cologna Veneta VR, 16/07/2026 - Veneto in Festa
 

Veneto in festa

Sagre, Fiere, Feste ed Eventi della regione Veneto

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Dettagli evento:

lug 16 2026

32^ FESTA DELL'ANTICA PIEVE

Letture: ... - Sagre a Cologna Veneta - VR

Approfondimenti: INSERISCI un approfondimento
dove: BALDARIA DI COLOGNA VENETA (VR)
BALDARIA DI COLOGNA VENETA
info periodo: DAL16 AL 20 LUGLIO 2026
data: giovedì 16 luglio 2026, dalle 19:30 alle 01:00 del giorno seguente.
intrattenimenti: Si mangia, Si balla
info sul luogo: L'evento si svolge all'aperto
Organizzazione: NOI ASSOCIAZIONE BALDARIA
Referente: Annalisa Novello
E-mail: Contatta il referente
Telefono: 3939266867
32^ FESTA DELL'ANTICA PIEVE
Descrizione evento: 
 32^FESTA DELL'ANTICA PIEVE 

       BALDARIA DI COLOGNA VENETA  VR

       DAL 16 AL 20 LUGLIO 2026



TUTTE LE SERE ALLE ORE 19,30 APERTURA STAND GASTRONOMICO.

                             ALLE ORE 21,30 SPETTACOLI DI INTRATTENIMENTO          

GIOVEDI' 16 SPECIALITA' RISOTTO CON LE RANE E RANE FRITTE

                       MENU' DI CARNE - PIZZA AL TRANCIO.

                       BALLO LISCIO SU PISTA IN ACCIAIO  CON LUCA VERRI



VENERDI' 17 MENU' DI CARNE E DI PESCE, PIZZA AL TRANCIO

                       BALLO LISCIO SU PISTA IN ACCIAIO CON

                       L'ORCHESTRA SUSANNA PEPE



SABATO 18    MENU' DI CARNE E DI PESCE, PIZZA AL TRANCIO

                       BALLO SU PISTA IN ACCIAO CON LA

                       D'ANIMOS BAND                                         



DOMENICA 20 ORE 9,30 SANTA MESSA

                         MENU' DI CARNE E PESCE, PIZZA AL TRANCIO

                         BALLO LISCIO SU PISTA IN ACCIAIO CON 

                         ORCHESTRA LARA AGOSTINI



LUNEDI' 21      MENU' DI CARNE E PESCE, PIZZA AL TRANCIO

                         SERATA TEATRO CON ENTRATA LIBERA

                         BARUTH DI NONNE VENETE



EVENTO IN CAMPO SPORTIVO-PISTA IN ACCIAO-ENTRATA LIBERA TUTTE LE SERE-GONFIABILI E AREA BIMBI-PESCA DI BENEFICENZA-AMPIO PARCHEGGIO
Nei pressi di questo evento puoi:
Mangiare Bere Dormire Divertirti Rilassarti Informarti Altro

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