Veneto in festa

Descrizione evento:

L'Associazione Culturale NSV Organizzazione Eventi APS affiliata A.I.C.S. - Comitato Provinciale di Rovigo, sarà presente in occasione della "49^ Festa dell'Agricoltura" nella giornata di Domenica 20 Settembre 2026, a Sala d'Istrana (TV), all'interno del Centro Sportivo Parrocchiale, in Via Olimpia, 7, dalle ore 08:00 alle ore 19:00 con il Mercatino delle Tradizioni Popolari, dell'Artigianato Artistico e delle Opere d'Ingegno Creativo con curiose ed originali Idee Regalo per la Casa ed il Tempo Libero con dimostrazioni pratiche delle tecniche di lavorazione sul posto, la rassegna dei Prodotti Enogastronomici Tipici Regionali ed Italiani con Degustazioni e Specialità Alimentari Dolci e Salate Stagionali prodotti artigianalmente per esaltare i Gusti e i Sapori di una tradizione antica ormai persa. Non mancheranno Stand dedicati alla Salute Naturale con Prodotti, Rimedi e Servizi che favoriscono il Benessere, la Cura del Corpo e il Vivere Sano in modo armonioso e sostenibile.

Il programma della giornata prevede: lo Stand Gastronomico aperto tutto il giorno; la partecipazione dei figuranti del Palio di Trevignano; esposizione di Attrezzature Agricole d'epoca e di nuova generazione; esposizione Bovina, Caprina, Equina e Animali da Cortile; Laboratori per Bambini.

Nel pomeriggio Spettacolo Equestre.



Per info Mercatino e partecipazione come Espositore: Raffaella 347.0495286

Email: nsv.eventi@gmail.com

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