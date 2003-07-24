Veneto in festa

Descrizione evento:

Un fine settimana dedicato alla Cultura, all’Arte, alla Creatività e alle Tradizioni: Sabato 19 e Domenica 20 Settembre 2026, Fratta Polesine (RO) ospiterà la rassegna “Badoer Letteraria”, alla quale sarà presente anche l’Associazione Culturale NSV Organizzazione Eventi APS, affiliata A.I.C.S. – Comitato Provinciale di Rovigo.



Dalle ore 09:00 alle ore 19:00, in Piazza Matteotti e Piazza Martiri, sarà protagonista il Mercatino “Mani che Raccontano – L’Arte del Fatto a Mano”, con Espositori dedicati alle Tradizioni Popolari, all’Artigianato Artistico e alle Opere d’Ingegno Creativo.



Un’occasione per scoprire creazioni originali, idee regalo, oggetti unici per la casa e il tempo libero, incontrando direttamente gli Espositori e assistendo anche a dimostrazioni pratiche delle tecniche di lavorazione artigianale.



La Manifestazione proporrà inoltre un ricco programma di iniziative: 2° Festival Letterario, esposizioni e mostra collettiva di quadri, contest letterario, spazio dedicato al mondo cosplay, laboratori creativi e giochi interattivi.



Un appuntamento pensato per coinvolgere un pubblico ampio e trasversale, mettendo in dialogo libri, arte, artigianato, creatività e intrattenimento nel cuore di Fratta Polesine.



Per info Mercatino e partecipazione come Espositore: Raffaella 347.0495286

Email: nsv.eventi@gmail.com

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