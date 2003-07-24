Veneto in festa

Letture: ... - Mostre-Mercato a Fratta Polesine - RO
|dove:
|Centro Cittadino
Centro Cittadino
|data:
|da sabato 19 settembre 2026, alle 09:00
a domenica 20 settembre 2026, alle 19:00
|intrattenimenti:
|info sul luogo:
|L'evento si svolge all'aperto
|
Qui trovi maggiori informazioni su questo evento
|Organizzazione:
|Ass. Cult. NSV Organizzazzione Eventi
|Referente:
|Raffaella Giacometti
|E-mail:
|Contatta il referente
|Telefono:
|347.0495286
Un fine settimana dedicato alla Cultura, all’Arte, alla Creatività e alle Tradizioni: Sabato 19 e Domenica 20 Settembre 2026, Fratta Polesine (RO) ospiterà la rassegna “Badoer Letteraria”, alla quale sarà presente anche l’Associazione Culturale NSV Organizzazione Eventi APS, affiliata A.I.C.S. – Comitato Provinciale di Rovigo.
Dalle ore 09:00 alle ore 19:00, in Piazza Matteotti e Piazza Martiri, sarà protagonista il Mercatino “Mani che Raccontano – L’Arte del Fatto a Mano”, con Espositori dedicati alle Tradizioni Popolari, all’Artigianato Artistico e alle Opere d’Ingegno Creativo.
Un’occasione per scoprire creazioni originali, idee regalo, oggetti unici per la casa e il tempo libero, incontrando direttamente gli Espositori e assistendo anche a dimostrazioni pratiche delle tecniche di lavorazione artigianale.
La Manifestazione proporrà inoltre un ricco programma di iniziative: 2° Festival Letterario, esposizioni e mostra collettiva di quadri, contest letterario, spazio dedicato al mondo cosplay, laboratori creativi e giochi interattivi.
Un appuntamento pensato per coinvolgere un pubblico ampio e trasversale, mettendo in dialogo libri, arte, artigianato, creatività e intrattenimento nel cuore di Fratta Polesine.
Per info Mercatino e partecipazione come Espositore: Raffaella 347.0495286
Email: nsv.eventi@gmail.com
https://www.facebook.com/NsvOrganizzazioneEventi