Mani che raccontano, Fratta Polesine RO, 19/09/2026 - Veneto in Festa
 

Veneto in festa

Sagre, Fiere, Feste ed Eventi della regione Veneto

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Dettagli evento:

set 19 2026
set 20 2026

Mani che raccontano

l'Arte del fatto a Mano

Letture: ... - Mostre-Mercato a Fratta Polesine - RO

Approfondimenti: INSERISCI un approfondimento
dove: Centro Cittadino
Centro Cittadino
data: da sabato 19 settembre 2026, alle 09:00
a domenica 20 settembre 2026, alle 19:00
intrattenimenti:
info sul luogo: L'evento si svolge all'aperto

Qui trovi maggiori informazioni su questo evento
Organizzazione: Ass. Cult. NSV Organizzazzione Eventi
Referente: Raffaella Giacometti
E-mail: Contatta il referente
Telefono: 347.0495286
Mani che raccontano
Descrizione evento: 
Un fine settimana dedicato alla Cultura, all’Arte, alla Creatività e alle Tradizioni: Sabato 19 e Domenica 20 Settembre 2026, Fratta Polesine (RO) ospiterà la rassegna “Badoer Letteraria”, alla quale sarà presente anche l’Associazione Culturale NSV Organizzazione Eventi APS, affiliata A.I.C.S. – Comitato Provinciale di Rovigo.



Dalle ore 09:00 alle ore 19:00, in Piazza Matteotti e Piazza Martiri, sarà protagonista il Mercatino “Mani che Raccontano – L’Arte del Fatto a Mano”, con Espositori dedicati alle Tradizioni Popolari, all’Artigianato Artistico e alle Opere d’Ingegno Creativo.



Un’occasione per scoprire creazioni originali, idee regalo, oggetti unici per la casa e il tempo libero, incontrando direttamente gli Espositori e assistendo anche a dimostrazioni pratiche delle tecniche di lavorazione artigianale.



La Manifestazione proporrà inoltre un ricco programma di iniziative: 2° Festival Letterario, esposizioni e mostra collettiva di quadri, contest letterario, spazio dedicato al mondo cosplay, laboratori creativi e giochi interattivi.



Un appuntamento pensato per coinvolgere un pubblico ampio e trasversale, mettendo in dialogo libri, arte, artigianato, creatività e intrattenimento nel cuore di Fratta Polesine.



Per info Mercatino e partecipazione come Espositore: Raffaella 347.0495286

Email: nsv.eventi@gmail.com

https://www.facebook.com/NsvOrganizzazioneEventi
Nei pressi di questo evento puoi:
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