Veneto in festa

Descrizione evento:

LIVE AT GRON

Dalle 10 alle 24 a Gron di Sospirolo BL presso gli impianti sportivi.

Mercatino del vinile usato e da collezione

Mercatino dello strumento musicale e accessori:

aperto a tutti. portate i vostri strumenti che non usate e metteteli in mostra



- Live music dalle 10 alle 24

- Mostra d'arte contemporanea

- chiosco enogastronomico aperto per tutta la durata dell'evento

- Strutture coperte garantiscono lo svolgimento anche in caso di maltempo

Dalle 21,15. DIVINA SHOW spettacolo di live music '70 '80 '90 2000



INGRESSO GRATUITO e ampio parcheggio