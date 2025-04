Veneto in festa

Descrizione evento:

Bimbi in Fiore è una manifestazione ormai giunta alla 22° edizione che si svolge da anni a metà Maggio con vari eventi per bambini, ragazzi e famiglie. Tutto il ricavato della manifestazione è devoluto in beneficenza.



















Il 16/05/2025 ==> alle ore 21,00 serata musicale e teatrale organizzata dalla scuola secondaria dell'Istituto A. Gemelli di Piombino Dese (PD) con la direzione del Prof. Mason Fabrizio dal tema "LA CASA".



Il 17/05/2025 ==> alle ore 16,00 <> lettura animata presso Villa Fantin a cura delle lettrici volontarie del progetto "Nati per Leggere"



Il 18/05/2025 ==> NOVITA'!!! La 1° edizione di INCLUDIAMOCI SPORTIVAMENTE in collaborazione con il "Gruppo In di Piombino Dese" e il "Centro Betulla Anfass" di Piombino Dese: dalle ore 9,30 sfilata a cura delle Majorettes di Loreggia; ore 10,30 inizio attività sportive per disabili e normodotati; pausa pranzo; ore 15,00 ripresa attività sportive e conosciamo "CrossAbili" a cura di Mattia Cattapan; ore 18,00 spettacolo di danza a cura della scuola di danza Pas De Chat in collaborazione con Emozionarti; ore 20,30 spettacolo di Stunt Bike a cura di "CrossAbili". Questa giornata è patrocinata e riconosciuta da "Italia dei Giochi" per le Olimpiadi e Paralimpiadi Milano-Cortina 2026.



















Il 23/05/2025 ==> ore 20,00 Gran Galà delle Associazioni con cena solo su prenotazione; ore 20,15 ritorna la ormai tradizionale gara podistica agonistica in notturna su un circuito di 7 km "IX° GRAN PREMIO NOTTURNO PIOMBINESE" organizzata dall' Atletica Piombinese e la 2° manifestazione ciclistica per bici Gravel e Mountain Bike su un circuito di 53 km. organizzata da ACS1 Ciclismo, G.S. Piombinese e Fast Light; ore 21,00 torneo di Calcio Balilla.



Il 24/05/2025 ==> dalle ore 14,30 alle ore 18,30 circuito di motocross "Bimbi in Moto"; ore 18,30 la 2° edizione di Rock in Flower con Filippo Pigatto DJ e i gruppi musicali Deghejo, Il Kele e Radio Alice



Il 25/05/2025 ==> Un appuntamento importantissimo che a noi soci sta molto a cuore ed è nato per far divertire bambini, ragazzi, nonni e famiglie con la creazione di un grande giardino con una moltitudine di giochi predisposti dalle associazioni di Volontariato e associazioni Sportive del comune di Piombino Dese e limitrofi: ore 10,00 apertura della manifestazione con la Banda Musicale di Piombino Dese; ore 10,30 la 6° edizione della passeggiata non competitiva "Camminiamo in Rosa a Piombino" a cura di Fabiana, Irina e Marta; ore 10,30/11,00 apertura del giro giochi "C'era una Volta ...il Giardino dei Bimbi"; pausa pranzo; dalle ore 9,00 alle ore 18,30 continua il circuito di motocross "Bimbi in Moto"; dalle ore 14,30/15,00 ripresa giro giochi ; ore 16,00 spettacolo poeti-comico con Sagitta; ore 18,00 Aperitivo Vintage con musica dal vivo anni 60-70 a cura del gruppo musicale "Gli Spettri"; ore 20,15 spettacolo di danza a cura della scuola di danza "Vibe House ASD"; ore 21,15 gran finale con lo spettacolo del fuoco di Madama Scintilla