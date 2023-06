Veneto in festa

Descrizione evento:

Si parte il venerdì 14 con aperitivo con musica in zona parco dalle 18

Dalle 19.30 apertura cucina con specialità frittura di pesce e piatti tipici locali

Dalle 21.30 discoteca al coperto con dj depa e dj Johnny



Sabato 15

Dalle 16.30 yoga in altia per bambini dai 5 ai 10 anni

Dalle 18 aperitivo con musica in zona parco

Dalle 19.30 apre la cucina con specialità cerco con polenta

Dalle 22 serata latina con Mario crespo e i loca combinacion di issam e Chiara



Domenica 16

Ore 10 gara di pesca per bambini

Ore 12.30 pranzo con specialità spiedo con polenta

Ore 18 presentazione squadre palio delle frazioni

Ore 19.30 apertura cucina con piatti tipici

E dalle 21.30 Vasco live tribute con i nuovi fronte