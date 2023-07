Veneto in festa

Descrizione evento:

L'Associazione Culturale NSV Organizzazione Eventi APS affiliata A.I.C.S. - Comitato Provinciale di Rovigo, sarà presente in occasione della "Notte Bianca Montegrotto Terme" nella serata di Sabato 22 Luglio, a Montegrotto Terme (PD), in Viale Stazione - Via Aureliana - Piazza Carmignoto dalle ore 18:00 alle ore 01:00 con il Mercatino delle Tradizioni Popolari, dell'Artigianato Artistico e delle Opere d'Ingegno Creativo con curiose ed originali Idee Regalo per la Casa ed il Tempo Libero, bancarelle di Eccellenze Enogastronomiche Italiane Dolci e Salate stagionali, Prodotti e Rimedi Naturali per la Cura del Corpo e del Vivere Sano, Punti Ristoro con la presenza dei migliori Operatori dello Street Food.

Per tutta la serata si alterneranno Spettacoli, Musica, Animazioni per Grandi e Bambini con il seguente programma:

Piazza Carmignoto: Spettacolo Radio Company Live - Musica e Animazione con i Dj's della Radio e il Corpo di ballo.

Piazza I° Maggio: Eleonora Princess of Magic - Grande Spettacolo di Magia e Illusionismo.

Piazzale Stazione: Evolution 80 - Live Band con la miglior Musica anni '80.

Incrocio degli Scavi: Spirito Divino - Tribute band di Zucchero.

Parco Monstar: Band Latino Americana e alle ore 24:00 Fontane Danzanti + Laser + Fuochi Pirotecnici.

Via Aureliana: Area Bimbi con piccolo Luna Park e Giochi Gonfiabili.

Lungo le Vie del Centro: Brasil Bahia Show - Corteo itinerante con Brasiliane vestite a tema.



Per info Mercatino e partecipazione come Espositore: Raffaella 347.0495286

Email: nsv.eventi@gmail.com

https://www.facebook.com/NsvOrganizzazioneEventi