Veneto in festa

Descrizione evento:

Levà di Montecchio Precalcino riapre i suoi tendoni per la tradizionale sagra che si svolgerà nei giorni 12-13-14 e 19-20-21 settembre.



La confraternita dello spiedo di quaglia è pronta per servire i suoi classici piatti: dallo spiedo DE.CO. alle fettuccine al sugo di quaglia tagliata al coltello; dal carrè di maiale



alla salsiccia arrostita.











Tutti da gustare negli spazi coperti del centro polivalente e nelle tensostrutture allestite per l’occasione.



Per chi vuole può prelevare lo spiedo regale accompagnato dalle porzioni di maiale o carrè assieme alla gustosa “poenta onta”.



I piatti a base di quaglia vengono serviti fino ad esaurimento degli spiedi previsti per ogni singola giornata di festa.











Durante le giornate della sagra si potrà gustare anche altre sfiziose pietanze come le bruschette e i tanti dolci casalinghi che vengono serviti dai tanti volontari che partecipano alla buona riuscita della manifestazione.



Non mancano i buoni vini e le ottime birre alla spina, il tutto miscelato con tanta musica e divertimento.











-Venerdì 12: Dj Set "ANDREA MARTINI"



-Sabato 13: Latino Americano "DJ Mihavana,AROZARENA e la scuola SALSAMERIKA"



-Domenica 14: Serata Musicale "ITALIANA BAND"



-Venerdì 19 ” SHOWMAN DJ LUCIANO GAGGIA"



-Sabato 20: Band "EXPLOSIVA BAND"



-Domenica 21: Liscio "GRAZIANO MARASCHIN"











Le specialità delle serate saranno:







- Spiedo Regale di Quaglie De.Co.



- Carrè allo Spiedo



- Fettuccine al sugo di Quaglia



- Salsiccia allo spiedo



- Bruschette.







Troverete inoltre birra, dolci, caffè e l'angolo goloso con vini D.O.C.











ASPORTO SOLO SU PRENOTAZIONE



al Tel. 333 6599381











Sito: www.spiedoquaglialeva.it



Instagram:@confraternita_spiedo_quaglia



Facebook:Confraternita Spiedo quaglia levà







Indirizzo: via Levà, 80 – 36030 Levà – Montecchio Precalcino







Vi aspettiamo per fare festa assieme!