L'impresa della Bellezza, Vigonza PD, 11/10/2025 - Veneto in Festa
 

Veneto in festa

Sagre, Fiere, Feste ed Eventi della regione Veneto

| Altri
  

Dettagli evento:

ott 11 2025
ott 12 2025

L'impresa della Bellezza

IL MADE IN ITALY FRA LETTERATURA, ARTE E IMPRESA

Letture: ... - Incontri a Vigonza - PD

Approfondimenti: INSERISCI un approfondimento
dove: Teatro Quirino De Giorgio Vigonza
via Zanella 29
info periodo: weekend 11 e 12 ottobre
data: da sabato 11 ottobre 2025, alle 16:00
a domenica 12 ottobre 2025, alle 23:00 del giorno seguente.
intrattenimenti:
info sul luogo: L'evento si svolge al coperto

Qui trovi maggiori informazioni su questo evento
Organizzazione: Associazione Sugarpulp
Referente: Giacomo Brunoro
E-mail: Contatta il referente
Telefono: 3921267822
Descrizione evento: 
Debutta quest’anno a Vigonza (PD) l’appuntamento con L’Impresa della Bellezza, sabato 11 e domenica 12 ottobre al Teatro Quirino De Giorgio, evento nazionale, ideato da Matteo Strukul e Silvia Gorgi che ne hanno anche la direzione artistica, e realizzato dall’Associazione Culturale Sugarpulp, in collaborazione con il Comune di Vigonza. 



 



Due giorni di incontri, riflessioni, presentazioni per parlare e ragionare sul rapporto fra Letteratura, Arte e Impresa, per valorizzare il Made in Italy e il Saper Fare. Protagoniste e protagonisti saranno autori, imprenditori, artisti, divenuti beniamine e beniamini del panorama nazionale, grazie alla loro capacità di saper fare. Perché è in definitiva nel “saper fare” che questo territorio riconosce uno dei valori fondanti del proprio presente e dell’immediato futuro. E anche perché il “saper fare” è stato troppo spesso disgiunto dal “bello” quasi quest’ultimo non ne fosse immediata conseguenza.



 



Canaletto fu scenografo ancor prima che pittore e così Tiepolo; Palladio fu lapicida e direttore di cantiere ancor prima che architetto, Goldoni non fu solo geniale commediografo ma anche impresario teatrale, Byron impose il proprio nome come un brand e lo stesso fece Casanova e ciascuno di loro riuscì nella propria arte grazie a una fitta schiera di agenti, promotori, committenti, mecenati che costruirono attorno a quei nomi e a quegli uomini una vera e propria impresa della bellezza. E a Vigonza, in questa prima edizione, che mira a raccontare un territorio più esteso e che abbraccia l’intera Riviera del Brenta, arriveranno vere e proprie figure iconiche di questa filosofia: Red Canzian, Fulvio Marino, Alessia Gazzola, Francesco Vidotto e, lo stesso direttore artistico, Matteo Strukul.



 



L’Impresa della Bellezza nasce dall’idea che non vi sia Arte e Letteratura senza capacità di intraprendere e che la stessa Impresa abbisogni più che mai di un racconto in grado di valorizzarne bellezza e creatività. La manifestazione, che in questa prima edizione, avrà il suo centro al Teatro Quirino De Giorgio, mira a coinvolgere lettrici, lettori e amanti dell’arte ma anche giovani apprendisti e allievi, imprenditori e artigiani, intenzionati a riscoprire la “bellezza del saper fare” e i profondi intrecci fra impresa, arte e cultura come elementi fondanti di una tradizione e una storia di successo.



 



Il festival sarà l’occasione per promuovere il territorio come meta di un turismo diverso da quello già consolidato, un pubblico più attento all’identità della Riviera, alla sua vocazione imprenditoriale, certo, ma anche alla capacità di saper generare sogni, meraviglia, bellezza. 



 



        Tutti gli eventi sono gratuiti previa prenotazione su: https://www.impresadellabellezza.it/programma/
Nei pressi di questo evento puoi:
Mangiare Bere Dormire Divertirti Rilassarti Informarti Altro

Commenta e condividi attraverso Facebook!






Apri il calendario
Ultimi eventi inseriti
M'illumino di spezie - festa...
L'impresa della bellezza
Ecoartigiani e sapori naturali
Venice international art fair 2025
Mercatino del festival delle luci
Approfondimenti
Formazione online: i vantaggi per i...
Formazione online: i vantaggi per i...
Un investimento per il futuro professionale
Nel contesto lavorativo odierno, la formazione online è diventata un elemento fondamentale per il...
Come funziona il nuovo Gratta e Vinci...
Come funziona il nuovo Gratta e Vinci...
Il meccanismo di gioco. Riscossione dei premi dei Gratta e...
Sono molte le proposte di Gratta e Vinci, sia online che cartacee, che si ispirano a eventi...
Viaggio in Veneto tra divertimento e...
Viaggio in Veneto tra divertimento e...
Venezia: lusso e svago. Verona: citta' romantica. Padova:...
Il Veneto è una delle regioni più affascinanti e ricche d'Italia, con una cultura vibrante, una...


 
Redazionali
Rock in Lisbona: dove ascoltare musica...
Rock in Lisbona: dove ascoltare musica...
Una scena musicale interessante, custodita quasi in segreto
Lisbona è una città &ldquo;velatamente&rdquo; rock. Al contrario delle altre capitali europee...
Sardegna e cultura: le aree...
Sardegna e cultura: le aree...
Nora, Santa Vittoria, Arubiu e le altre mete da visitare
La Sardegna è una terra antica, dove sono custoditi reperti e testimonianze di immenso pregio...
Effetti speciali in casa: basta il...
Effetti speciali in casa: basta il...
Una scelta di gusto e di tendenza per mettere in luce i...
Creare un punto luce significa dare un'identità, far passare un messaggio di te e della tua...
Il meteo in Veneto
Meteo Veneto