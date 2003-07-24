Ecoartigiani e Sapori Naturali, Cittadella PD, 19/10/2025 - Veneto in Festa
 

ott 19 2025

Ecoartigiani e Sapori Naturali

Festival Ecologico a Cittadella

dove: Centro Cittadino
data: domenica 19 ottobre 2025, dalle 09:00 alle 19:00
intrattenimenti:
info sul luogo: L'evento si svolge all'aperto

Organizzazione: Ass. Cult. NSV Organizzazzione Eventi
Referente: Raffaella Giacometti
E-mail: Contatta il referente
Telefono: 347.0495286
Ecoartigiani e Sapori Naturali
Descrizione evento: 
Il fascino senza tempo della città murata di Cittadella (PD) farà da cornice, Domenica 19 Ottobre 2025, a una giornata speciale dedicata alla Natura, alla Sostenibilità e alla Tradizione con la Manifestazione “Ecoartigiani e Sapori Naturali – Festival Ecologico a Cittadella”, organizzata dall’Associazione Culturale NSV Organizzazione Eventi con il patrocinio del Comune di Cittadella.



Dalle 09:00 alle 19:00 il Centro Storico si animerà con un Mercatino tematico che proporrà:



Ecoartigianato creativo: manufatti unici, realizzati con materiali naturali, riciclati e di recupero, per dare nuova vita alla creatività sostenibile.



Sapori genuini ed Enogastronomia tipica: prodotti locali, specialità artigianali e degustazioni che richiamano le tradizioni del territorio.



Benessere e cura di sé: attività e proposte naturali per uno stile di vita sano e rispettoso dell’ambiente.



Non mancheranno inoltre spazi e momenti dedicati ai più piccoli, con attività creative e giochi a tema natura e sostenibilità, per rendere la giornata divertente e coinvolgente.



Passeggiando tra le Vie e le Piazze di Cittadella, famiglie, curiosi e appassionati potranno immergersi in un’atmosfera autentica che unisce tradizione, qualità e rispetto per la natura, riscoprendo il piacere di un Artigianato consapevole e di Sapori veri.



L’evento rappresenta un’occasione ideale non solo per fare acquisti e scoperte particolari, ma anche per vivere una giornata all’insegna della condivisione, in una delle Città murate più suggestive del Veneto.



Per info Manifestazione e partecipazione come Espositore: Raffaella 347.0495286

Email: nsv.eventi@gmail.com

https://www.facebook.com/NsvOrganizzazioneEventi
