Veneto in festa

Descrizione evento:

Il fascino senza tempo della città murata di Cittadella (PD) farà da cornice, Domenica 19 Ottobre 2025, a una giornata speciale dedicata alla Natura, alla Sostenibilità e alla Tradizione con la Manifestazione “Ecoartigiani e Sapori Naturali – Festival Ecologico a Cittadella”, organizzata dall’Associazione Culturale NSV Organizzazione Eventi con il patrocinio del Comune di Cittadella.



Dalle 09:00 alle 19:00 il Centro Storico si animerà con un Mercatino tematico che proporrà:



Ecoartigianato creativo: manufatti unici, realizzati con materiali naturali, riciclati e di recupero, per dare nuova vita alla creatività sostenibile.



Sapori genuini ed Enogastronomia tipica: prodotti locali, specialità artigianali e degustazioni che richiamano le tradizioni del territorio.



Benessere e cura di sé: attività e proposte naturali per uno stile di vita sano e rispettoso dell’ambiente.



Non mancheranno inoltre spazi e momenti dedicati ai più piccoli, con attività creative e giochi a tema natura e sostenibilità, per rendere la giornata divertente e coinvolgente.



Passeggiando tra le Vie e le Piazze di Cittadella, famiglie, curiosi e appassionati potranno immergersi in un’atmosfera autentica che unisce tradizione, qualità e rispetto per la natura, riscoprendo il piacere di un Artigianato consapevole e di Sapori veri.



L’evento rappresenta un’occasione ideale non solo per fare acquisti e scoperte particolari, ma anche per vivere una giornata all’insegna della condivisione, in una delle Città murate più suggestive del Veneto.



Per info Manifestazione e partecipazione come Espositore: Raffaella 347.0495286

Email: nsv.eventi@gmail.com

https://www.facebook.com/NsvOrganizzazioneEventi