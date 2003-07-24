Veneto in festa

Letture: ... - Mostre-Mercato a Cittadella - PD
|dove:
|Centro Cittadino
Centro Cittadino
|data:
|domenica 19 ottobre 2025, dalle 09:00 alle 19:00
|intrattenimenti:
|info sul luogo:
|L'evento si svolge all'aperto
|
|Organizzazione:
|Ass. Cult. NSV Organizzazzione Eventi
|Referente:
|Raffaella Giacometti
|E-mail:
|Contatta il referente
|Telefono:
|347.0495286
Il fascino senza tempo della città murata di Cittadella (PD) farà da cornice, Domenica 19 Ottobre 2025, a una giornata speciale dedicata alla Natura, alla Sostenibilità e alla Tradizione con la Manifestazione “Ecoartigiani e Sapori Naturali – Festival Ecologico a Cittadella”, organizzata dall’Associazione Culturale NSV Organizzazione Eventi con il patrocinio del Comune di Cittadella.
Dalle 09:00 alle 19:00 il Centro Storico si animerà con un Mercatino tematico che proporrà:
Ecoartigianato creativo: manufatti unici, realizzati con materiali naturali, riciclati e di recupero, per dare nuova vita alla creatività sostenibile.
Sapori genuini ed Enogastronomia tipica: prodotti locali, specialità artigianali e degustazioni che richiamano le tradizioni del territorio.
Benessere e cura di sé: attività e proposte naturali per uno stile di vita sano e rispettoso dell’ambiente.
Non mancheranno inoltre spazi e momenti dedicati ai più piccoli, con attività creative e giochi a tema natura e sostenibilità, per rendere la giornata divertente e coinvolgente.
Passeggiando tra le Vie e le Piazze di Cittadella, famiglie, curiosi e appassionati potranno immergersi in un’atmosfera autentica che unisce tradizione, qualità e rispetto per la natura, riscoprendo il piacere di un Artigianato consapevole e di Sapori veri.
L’evento rappresenta un’occasione ideale non solo per fare acquisti e scoperte particolari, ma anche per vivere una giornata all’insegna della condivisione, in una delle Città murate più suggestive del Veneto.
Per info Manifestazione e partecipazione come Espositore: Raffaella 347.0495286
Email: nsv.eventi@gmail.com
https://www.facebook.com/NsvOrganizzazioneEventi