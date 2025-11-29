Legumi che Passione a Stra, Stra VE, 29/11/2025 - Veneto in Festa
 

nov 29 2025
nov 30 2025

Legumi che Passione a Stra

Letture: ... - Mostre-Mercato a Stra - VE

dove: Piazza Marconi
data: da sabato 29 novembre 2025, alle 09:30
a domenica 30 novembre 2025, alle 18:30 del giorno seguente.
info sul luogo: L'evento si svolge all'aperto
Legumi che Passione a Stra
Descrizione evento: 
La manifestazione LEGUMI CHE PASSIONE, giunta alla IX edizione, si terrà a Stra, nella Riviera del Brenta, in Piazza Marconi, sabato 29 e domenica 30 novembre. Promossa dal Comune di Stra e organizzata da Veneto a Tavola, in collaborazione con alcune associazioni.



All’interno dell’ex sede comunale Spazio Extra sarà allestita la grande mostra “LEGUMI D’ITALIA”, con oltre 400 varietà di legumi di ogni territorio italiano, tra cui i Presidi Slow Food e alcune specie antiche e rare, con le relative schede descrittive.



Il mercatino in piazza ospiterà espositori con prodotti alimentari di varie regioni, prodotti erboristici, salutistici e di artigianato.



Il laboratorio gratuito per i bambini “Riempiamo il mondo di legumi” servirà per sensibilizzare piccoli e grandi all’uso di questo alimento così importante per la nostra salute e per l’ambiente. Inoltre, presso lo stand di Civiltà Contadina, sarà attivo lo “Scambio dei Semi”, per tutti gli appassionati coltivatori.



 



I legumi promuovono la biodiversità e riducono l’utilizzo dei pesticidi in agricoltura. Sono poveri di grassi e ricchi di fibre, ottima fonte proteica vegetale, e in abbinamento ai cereali raggiungono una composizione di aminoacidi essenziali paragonabili a quelli della carne.



Costano poco, sono molto nutrienti e si conservano facilmente: INSERIAMOLI NELLA NOSTRA DIETA SETTIMANALE!



 



INFO: Comune di Stra www.comune.stra.ve.it



Veneto a Tavola www.venetoatavola.it info@venetoatavola.it Facebook venetoatavola



www.legumichepassione.com Facebook legumichepassione
