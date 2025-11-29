Veneto in festa

Descrizione evento:

La manifestazione LEGUMI CHE PASSIONE, giunta alla IX edizione, si terrà a Stra, nella Riviera del Brenta, in Piazza Marconi, sabato 29 e domenica 30 novembre. Promossa dal Comune di Stra e organizzata da Veneto a Tavola, in collaborazione con alcune associazioni.



All’interno dell’ex sede comunale Spazio Extra sarà allestita la grande mostra “LEGUMI D’ITALIA”, con oltre 400 varietà di legumi di ogni territorio italiano, tra cui i Presidi Slow Food e alcune specie antiche e rare, con le relative schede descrittive.



Il mercatino in piazza ospiterà espositori con prodotti alimentari di varie regioni, prodotti erboristici, salutistici e di artigianato.



Il laboratorio gratuito per i bambini “Riempiamo il mondo di legumi” servirà per sensibilizzare piccoli e grandi all’uso di questo alimento così importante per la nostra salute e per l’ambiente. Inoltre, presso lo stand di Civiltà Contadina, sarà attivo lo “Scambio dei Semi”, per tutti gli appassionati coltivatori.







I legumi promuovono la biodiversità e riducono l’utilizzo dei pesticidi in agricoltura. Sono poveri di grassi e ricchi di fibre, ottima fonte proteica vegetale, e in abbinamento ai cereali raggiungono una composizione di aminoacidi essenziali paragonabili a quelli della carne.



Costano poco, sono molto nutrienti e si conservano facilmente: INSERIAMOLI NELLA NOSTRA DIETA SETTIMANALE!







INFO: Comune di Stra www.comune.stra.ve.it



Veneto a Tavola www.venetoatavola.it info@venetoatavola.it Facebook venetoatavola



www.legumichepassione.com Facebook legumichepassione