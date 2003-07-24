Mercatini al Villaggio San Marco, Venezia VE, 25/04/2026 - Veneto in Festa
 

Veneto in festa

Sagre, Fiere, Feste ed Eventi della regione Veneto

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Dettagli evento:

apr 25 2026
apr 26 2026

Mercatini al Villaggio San Marco

Letture: ... - Mostre-Mercato a Venezia - VE

Approfondimenti: INSERISCI un approfondimento
dove: Viale San Marco
Frazione di Mestre
data: da sabato 25 aprile 2026, alle 09:00
a domenica 26 aprile 2026, alle 19:00
intrattenimenti:
info sul luogo: L'evento si svolge all'aperto

Qui trovi maggiori informazioni su questo evento
Organizzazione: Ass. Cult. NSV Organizzazzione Eventi
Referente: Raffaella Giacometti
E-mail: Contatta il referente
Telefono: 347.0495286
Mercatini al Villaggio San Marco
Descrizione evento: 
L'Associazione Culturale NSV Organizzazione Eventi APS affiliata A.I.C.S. - Comitato Provinciale di Rovigo, sarà presente in occasione dei "Festeggiamenti al Villaggio San Marco" nelle giornate di Sabato 25 e Domenica 26 Aprile 2026, a Mestre (VE), nell'area verde perdonale in Viale San Marco, dalle ore 09:00 alle ore 19:00 con il "Mercatino al Villaggio San Marco" che prevede la presenza di Operatori delle Tradizioni Popolari, dell'Artigianato Artistico e delle Opere d'Ingegno Creativo con curiose ed originali Idee Regalo per la Casa ed il Tempo Libero con dimostrazioni pratiche delle tecniche di lavorazione sul posto, la rassegna dei Prodotti Enogastronomici Tipici Regionali ed Italiani con Degustazioni e Specialità Alimentari Dolci e Salate Stagionali prodotti artigianalmente per esaltare i Gusti e i Sapori di una tradizione antica ormai persa. Non mancheranno Stand dedicati alla Salute Naturale con Prodotti, Rimedi e Servizi che favoriscono il Benessere, la Cura del Corpo e il Vivere Sano in modo armonioso e sostenibile, Punti Ristoro con la presenza dei migliori Operatori dello Street Food.

Il Mercatino rientra nella programmazione della Manifestazione "Festeggiamenti al Villaggio San Marco" che prevede Tornei Sportivi, Esposizioni, Mostre, Intrattenimenti vari.

Presso Area Verde fronte ex Cinema San Marco Luna Park per Bambini.



Per info Mercatino e partecipazione come Espositore: Raffaella 347.0495286

Email: nsv.eventi@gmail.com

https://www.facebook.com/NsvOrganizzazioneEventi
Nei pressi di questo evento puoi:
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