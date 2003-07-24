Veneto in festa

Letture: ... - Mostre-Mercato a Venezia - VE
|dove:
|Via Altinia, 131
Frazione Favaro Veneto
|data:
|da sabato 30 maggio 2026, alle 17:00
a martedì 2 giugno 2026, alle 00:00
|intrattenimenti:
|info sul luogo:
|L'evento si svolge all'aperto
|
Qui trovi maggiori informazioni su questo evento
|Organizzazione:
|Ass. Cult. NSV Organizzazzione Eventi
|Referente:
|Raffaella Giacometti
|E-mail:
|Contatta il referente
|Telefono:
|347.0495286
L'Associazione Culturale NSV Organizzazione Eventi APS affiliata A.I.C.S. - Comitato Provinciale di Rovigo, sarà presente in occasione della "27^ Festa di Maggio" nelle serate di Sabato 30; Domenica 31 Maggio e Lunedì 01; Martedì 02 Giugno 2026, a Favaro Veneto (VE) in Via Altinia, 131, con il Mercatino delle Tradizioni Popolari, dell'Artigianato Artistico e delle Opere d'Ingegno Creativo con curiose ed originali Idee Regalo per la Casa ed il Tempo Libero con dimostrazioni pratiche delle tecniche di lavorazione sul posto; Bancarelle di Prodotti Enogastronomici Tipici Regionali ed Italiani con Degustazioni e Specialità Alimentari Dolci e Salate Stagionali prodotti artigianalmente per esaltare i Gusti e i Sapori di una tradizione antica ormai persa. Non mancheranno Stand dedicati alla Salute Naturale con Prodotti, Rimedi e Servizi che favoriscono il Benessere, la Cura del Corpo e il Vivere Sano in modo armonioso e sostenibile.
Stand Gastronomico, Paninoteca Sant'Andrea Pub, Bar, Pesca di Beneficenza, Spettacoli, Esibizioni e Concerti, Giostrine per Bambini e altre attrazioni allieteranno le serate.
Per info Mercatino e partecipazione come Espositore: Raffaella 347.0495286
Email: nsv.eventi@gmail.com
https://www.facebook.com/NsvOrganizzazioneEventi