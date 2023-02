Veneto in festa

Descrizione evento:

VENEZIA – Grazie al nostro partner Thetis S.p.A., e alla supervisione della responsabile culturale Antonietta Grandesso, i giovani vincitori del Premio Accademie Arte Emergente della Biennale di Viterbo Arte Contemporanea 2022 hanno l’opportunità di confrontarsi, e sperimentare per la prima volta l’organizzazione di una mostra, proprio nella città di Venezia, sede anche della Biennale d'Arte, presso Spazio Thetis luogo da tempo noto per le importanti mostre di arte contemporanea ospitate o organizzate e per la sua attenzione verso i giovani. Verrà presentata PANGEA, esposizione che rientra nel più ampio progetto - Art Crossing Borders - per giovani artisti e curatori under 35, presentato da A.P.A.I. alla Regione Lazio nell’ambito di Lazio Contemporaneo. I giovani artisti, con la curatela degli altrettanto giovani Victor Albano e Irene De Sanctis, sono stati invitati a confrontarsi con il concetto di Pangea, inteso come l'insieme delle sfaccettature che caratterizzano l'Essere, l'Individuo, i legami umani e sociali, per tracciare lo spaccato di una visione collettiva e individuale allo stesso tempo. Le tecniche artistiche individuate sono varie e complesse: vanno dalla pittura all’installazione, dal monotipo alla fotografia, dalla scultura al disegno, fino alla performance, abbracciando un’espressivita? vasta e diversificata. Le tematiche individuate si riferiscono all’incontro tra le culture, al passaggio del tempo come attivo portatore di memorie degli incontri, al mare come spazio di connessione e condivisione di idee: i 5 popoli mediterranei da sempre hanno creato un’attiva rete di scambio che si e? tradotta nella realta? culturale odierna, e che si fa suggeritrice di nuove realta? possibili, che spinge a superare i confini locali e mentali per costruire una nuova visione globale oltre i timori nei confronti del diverso e del lontano. Il soggiorno veneziano sarà anche occasione di scambi culturali con gli altri partner del progetto Art Crossing Borders: La Bottega del Tintoretto di Roberto Mazzetto e Palazzo Velli Expo.

I giovani artisti partecipanti : Gabriele Siniscalco (1° Premio Accademia Roma), Giuseppe Falcone (2° Premio Accademia Torino), Valerio Cavallaro (3° Premio Accademia Roma). Menzioni speciali : Marco Bazzotti (Accademia di Roma), Brigdorius (Accademia di Roma), Daniele Culicelli (Accademia di Roma), Eirene (Accademia di Roma), Francesco Filoscia (Accademia Viterbo), Anastasiya Norenko (Accademia Roma), Annalisa Saiu (Accademia Torino), Andrea Santini (Accademia Urbino).

PANGEA – 2/15 febbraio 2023 ARTE CONTEMPORANEA

Location ARSENALE NOVISSIMO – SPAZIO THETIS

Venezia, Castello, fermata Bacini, Vernissage 2 febbraio 2023, h 11.30

Orario di apertura Dal lunedì al venerdì dalle 11,30 alle 18,30

Consultabile online: https://www.facebook.com/arteapai/ - https://www.instagram.com/biennaleviterbo/

Direzione artistica: Laura Lucibello Press Office Apai Arte: T. +39 3335994451 - info@apaiarte.it