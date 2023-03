Veneto in festa

Descrizione evento: L'Associazione Culturale Rosso Veneziano, in collaborazione con l'Associazione Culturale NSV Organizzazione Eventi APS affiliata A.I.C.S. - Comitato Provinciale di Rovigo, organizzano per Domenica 23; Lunedì 24 e Martedì 25 Aprile 2023 a Mestre (VE), nell'area verde perdonale in Viale San Marco, dalle ore 09:00 alle ore 19:00 il "Mercatino al Villaggio San Marco", che prevede la presenza di Espositori delle Tradizioni Popolari, dell'Artigianato Artistico e delle Opere d'Ingegno Creativo con curiose ed originali Idee Regalo per la Casa ed il Tempo Libero, bancarelle di Prodotti Enogastronomici Tipici Regionali d'Italia e Specialità Alimentari Dolci e Salate Stagionali, Prodotti e Rimedi Naturali per la Cura del Corpo e del Vivere Sano, Punti Ristoro con la presenza dei migliori Operatori dello Street Food. Il Mercatino rientra nella programmazione della Manifestazione "Grandi Festeggiamenti al Villaggio San Marco" che prevede Esibizioni Musicali, Tornei Sportivi, Esposizioni, Mostre, Intrattenimenti vari. Presso Area Verde fronte ex Cinema San Marco Luna Park per Bambini. Per info Mercatino e partecipazione come Espositore: Raffaella 347.0495286 Email: nsv.eventi@gmail.com https://www.facebook.com/NsvOrganizzazioneEventi