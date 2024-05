Veneto in festa

Descrizione evento:

Sabato 11 maggio alle 12 la Fiera di Padova aprirà ufficialmente la 103^ Campionaria di Padova. Per il taglio del nastro sul palco della galleria 78 interverranno: Nicola Rossi presidente Padova Hall, Eleonora Mosco consigliere Provincia di Padova (delegata dal presidente), Antonio Bressa assessore Attività Produttive e Commercio del Comune di Padova (delegato dal sindaco) e Antonio Santocono presidente Camera di Commercio di Padova. Seguirà un brindisi allo stand di Venicepromex (padiglione 8) con assaggio di prodotti tipici della Regione Puglia, presente con uno stand istituzionale e iniziative turistico/culturali.







Dall’11 al 19 maggio in 4 padiglioni la Campionaria (ingresso libero senza registrazione, dalle 16 alle 23 nei due week-end e dalle 10 alle 23 nei feriali) offrirà ai visitatori una sintesi delle produzioni di diversi settori, tra cui: casa, auto, cura della persona e dell’ambiente domestico, energie alternative, animali, attività ludico/sportive per tutte le età, istituzioni; con incontri di cultura, economia, società ed eventi musicali. Sono 300 gli espositori partecipanti con articoli da tutta Italia, da Francia, India, Nepal, Thailandia, Tunisia e Sudamerica; a cui si uniscono specialità enogastronomiche delle regioni italiane e provenienti dall’estero.