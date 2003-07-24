Veneto in festa

Descrizione evento:

L'Associazione Culturale NSV Organizzazione Eventi APS affiliata A.I.C.S. - Comitato Provinciale di Rovigo, promuove ed organizza i "Mercatini di Natale a Favaro Veneto" che si svolgeranno Lunedì 08 Dicembre 2025 a Favaro Veneto (VE), in Piazza Angelo Pastrello dalle ore 09:00 alle ore 19:00 e prevedono la presenza di Espositori delle Tradizioni Popolari, dell'Artigianato Artistico e delle Opere d'Ingegno Creativo con curiosi ed originali Addobbi Natalizi ed Idee Regalo con dimostrazioni pratiche delle tecniche di lavorazione sul posto, la rassegna dei Prodotti Enogastronomici Tipici Regionali ed Italiani con Degustazioni e Specialità Alimentari Dolci e Salate Stagionali prodotti artigianalmente per esaltare i Gusti e i Sapori di una tradizione antica ormai persa, Prodotti e Rimedi Naturali per la Cura del Corpo e del Vivere Sano.

Saranno inoltre presenti dei Punti Ristoro che riscalderanno i visitatori con golosi Menù, Cioccolata Calda e Vin Brulè.



Programma della Manifestazione:

Ore 09:00 - Apertura Mercatini di Natale a Favaro Veneto.

Ore 10:00 – Spettacolo dell’allegro Elfo Giocoliere, che incanterà il pubblico con numeri di giocoleria, acrobazie ed effetti scenografici sorprendenti!

Ore 10:30 – Esibizione della Banda Musicale C.C.R.T. di Tessera (VE), che porterà in piazza le più belle melodie natalizie.

Ore 11:30 e ore 15:00 – Magia e stupore con gli Spettacoli di Bolle di Sapone, per far sognare ad occhi aperti grandi e piccini!

Dalle ore 14:00 – Musica e Karaoke con il coinvolgente Dj Andrew, per un pomeriggio di allegria e divertimento insieme.

Dalle ore 14:00 – Arriva l’allegro Elfo Scultore, che realizzerà fantastiche sculture di palloncini e le regalerà a tutti i bambini presenti!

Ore 14:30 – Apertura della Casetta di Babbo Natale!

Babbo Natale accoglierà tutti i bambini per raccogliere le loro letterine e scattare insieme indimenticabili foto ricordo.

Dalle ore 15:00 alle ore 18:00 – Divertimento assicurato con la Caccia al Tesoro di Natale, tra indizi, giochi e tante sorprese per tutta la famiglia!

Per tutta la giornata, il simpatico Orso Polare Bianco passeggerà tra i Mercatini di Natale, regalando sorrisi e momenti di festa a grandi e bambini!

Per tutta la giornata – Angolo dedicato al Truccabimbi, dove i più piccoli potranno trasformarsi in Principesse, Elfi, Renne e Supereroi Natalizi!



Per info Manifestazione e Mercatini: Raffaella 347.0495286

Email: nsv.eventi@gmail.com

https://www.facebook.com/NsvOrganizzazioneEventi