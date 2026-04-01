Veneto in festa

Descrizione evento:

Il tema scelto per la XXVI° edizione del WEEKEND STRABIOLOGICO, che si terrà, come di consueto, nel parco di Villa Loredan, a Stra, nella Riviera del Brenta, dal 24 al 26 Aprile 2026, vedrà come protagonisti il sale e il pepe, nel loro uso alimentare e gastronomico, con tante sfumature. La manifestazione è promossa dal Comune di Stra e organizzata da Veneto a Tavola, con il patrocinio della Regione Veneto e della Città Metropolitana di Venezia.



Nel corso del weekend, oltre al ricco mercatino con prodotti alimentari, biologici o comunque tradizionali e tipici di altre regioni, insieme ad articoli salutistici e di artigianato naturale, si susseguiranno incontri culturali e gastronomici, spettacoli, laboratori aperti a bambini e adulti.



Il tema centrale di questa nuova edizione, incentrato su Sale & Pepe, sarà sviluppato attraverso una mostra di sali e pepi dal mondo, accompagnati da schede descrittive, incontri con produttori e agricoltori, masterclass e degustazioni guidate, curate da Veneto a Tavola e dalla Condotta Slow Food della Riviera del Brenta e Chioggia.



Tante le attrazioni e attività per bambini e adulti, tutte di qualità e interesse specifico, come la presenza della “Tana dei Tarli”, con i loro giochi da strada in legno.



Sabato 25 aprile tra gli eventi in programma ci sarà la tradizionale distribuzione gratuita di “Risi e Bisi”, piatto tipico veneziano consumato dai Dogi in occasione della festività di S. Marco, patrono di Venezia. Lo spazio di “Radio Tamarindo” sarà attivo con interviste ed interventi durante le giornate della manifestazione, intervallati da buona musica.



Domenica 26 all’interno della manifestazione la quarta edizione dell’estemporanea di pittura “Coloriamo la Riviera”, il gusto del cibo incontra il gusto per l’arte!



Non mancheranno alcune eccellenze gastronomiche del territorio veneziano, come le “castraure” ( carciofo violetto di S. Erasmo ), il raro miele di barena e il riso di Torre di Fine.



Per il visitatore ricordiamo inoltre l’escursione guidata “D’ogni erba un piatto”, alla scoperta di erbe spontanee, ed il “Corso per Cercatori d' erbe”, con Anna Tonello.



Uno “Spazio Benessere” nel parco della villa permetterà poi di conoscere e provare varie discipline olistiche, promosse dalle numerose associazioni presenti.



Per i più golosi e i buongustai sarà presente uno spazio dedicato, con 200 posti a sedere, dove gustare i piatti preparati dalla Condotta Slow Food della Riviera del Brenta e da alcuni truck presenti, con proposte anche di cucina vegetariana e locale, per allietare il palato dei visitatori durante l’intero weekend.



La mostra mercato ospiterà oltre 60 espositori con prodotti alimentari biologici, tipici e tradizionali, articoli salutistici, erboristici e di artigianato naturale.







INFO: Veneto a Tavola – www.venetoatavola.it - info@venetoatavola.it tel 335.6033639



Comune di Stra – www.comune.stra.ve.it



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