Veneto in festa

mar 08 2026

Api & Prati

Letture: ... - Mostre-Mercato a Padova - PD

dove: Prato della Valle
data: domenica 8 marzo 2026, dalle 09:30 alle 19:00
info sul luogo: L'evento si svolge all'aperto
Api & Prati
Ritorna per l’ottava edizione la manifestazione API & PRATI, domenica 8 Marzo 2026 nella splendida cornice di Prato della Valle a Padova, per l’intera giornata. L'evento è organizzato dall'Associazione Apicoltori Patavini A.P.A. Pad. e Veneto a Tavola, con il patrocinio del Comune di Padova.



Il programma dell'evento prevede la mostra “Mieli d’Italia” con oltre 100 varietà di miele provenienti da ogni regione, con relative schede descrittive, l’esposizione “La Vita dell’Ape” con una serie di pannelli per conoscere la straordinaria vita delle api, laboratori per bambini, con la consegna di una bustina di semi di fiori melliferi, degustazioni di mieli locali e altri monovarietali. Presso lo stand dell’Associazione, saranno a disposizione gli esperti apistici dell’A.P.A. Pad., che vi guideranno alla scoperta del mondo apistico e del valore dei prodotti dell’alveare. Da contorno, un ricco mercatino, denominato “Bontà & Benessere”, con la presenza di apicoltori padovani, che proporranno mieli e prodotti derivati, ed altri operatori con prodotti alimentari, erboristi e salutistici, e di artigianato.



L’evento ha lo scopo di far conoscere ed apprezzare sempre più le proprietà del miele per la nostra alimentazione e salute, nonché l’importanza delle api nell’impollinazione delle piante e per il mantenimento della biodiversità ambientale del nostro territorio.



 



Orario della manifestazione : dalle ore 9,30 alle ore 19,00.



 



Info: A.P.A. Pad. segreteria@apapadpadova.it tel. 049 8685762



Veneto a Tavola www.venetoatavola.it info@venetoatavola.it tel. 335.6033639 Facebook Venetoatavola



 
