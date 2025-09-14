Armonia Marina, Rosolina RO, 14/09/2025 - Veneto in Festa
 

Dettagli evento:

set 14 2025

Armonia Marina

Festival Olistico in Spiaggia

Manifestazioni a Rosolina - RO

dove: Bagno Perla
Via Torino, 10
data: domenica 14 settembre 2025, dalle 09:00 alle 00:00
intrattenimenti:
info sul luogo: L'evento si svolge all'aperto

Organizzazione: Ass. Cult. NSV Organizzazzione Eventi
Referente: Raffaella Giacometti
E-mail: Contatta il referente
Telefono: 347.0495286
Armonia Marina
Descrizione evento: 
Immergiti in un’esperienza di benessere unica sul litorale di Rosolina Mare! Presso lo stabilimento balneare “Bagno Perla”, uno dei più rinomati della zona, si terrà il Festival Olistico "Armonia Marina", un evento imperdibile per chi desidera unire il benessere fisico, mentale e spirituale con la bellezza della natura costiera.



La giornata, in programma per Domenica 14 Settembre 2025 dalle ore 9:00 fino al tramonto, offrirà un viaggio sensoriale tra pratiche olistiche e discipline del benessere, con momenti dedicati allo yoga e alla meditazione in riva al mare, trattamenti e consulenze personalizzate con operatori esperti, attività esperienziali rivolte anche a bambini e famiglie, laboratori di crescita personale e mindfulness, il tutto accompagnato da proposte di artigianato creativo naturale e prodotti per la cura del corpo.



L’atmosfera della spiaggia, la vicinanza al mare e l’energia del sole renderanno questa esperienza un’occasione speciale per rigenerarsi, ritrovare equilibrio e condividere emozioni in un contesto accogliente e armonioso.



L’ingresso è libero, con possibilità di prenotazione per alcune attività.



Il Festival è realizzato in collaborazione con lo Stabilimento Balneare Perla, Avocado e l'Associazione Culturale NSV Organizzazione Eventi.



Per info Manifestazione e partecipazione come Espositore: Raffaella 347.0495286

Email: nsv.eventi@gmail.com

https://www.facebook.com/NsvOrganizzazioneEventi
