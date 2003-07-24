VENICE INTERNATIONAL ART FAIR 2025, Venezia VE, 17/09/2025 - Veneto in Festa
 

set 17 2025
set 29 2025

VENICE INTERNATIONAL ART FAIR 2025

22ND EDITION

dove: Palazzo Albrizzi-Capello
Cannaregio 4118
info periodo: Lunedì – Venerdì, 09:30 – 17:30
data: da mercoledì 17 settembre 2025, alle 18:00
a lunedì 29 settembre 2025, alle 21:00
info sul luogo: L'evento si svolge al coperto

Organizzazione: ITSLIQUID SRLS
Referente: Annachiara Recchia
E-mail: Contatta il referente
VENICE INTERNATIONAL ART FAIR 2025
Descrizione evento: 
ITSLIQUID Group, in collaborazione con ACIT Venezia - Associazione Culturale Italo-Tedesca, è lieta di annunciare l’apertura della 22a edizione della VENICE INTERNATIONAL ART FAIR 2025, che si terrà a Venezia presso Palazzo Albrizzi-Capello il 17 settembre 2025. La mostra rimarrà aperta fino al 29 settembre 2025, nello stesso periodo della 19a Biennale di Architettura di Venezia.



Con i contributi di oltre 80 artisti provenienti da tutto il mondo, questa edizione offre l’opportunità di entrare in contatto con gli aspetti inesplorati della vita e dell’identità.



VENICE INTERNATIONAL ART FAIR 2025 esplora il rapporto tra corpo e spazio, nonché l'ibridazione tra identità e contesti culturali, fisici, sociali e urbani nella contemporaneità, attraverso due sezioni principali: LIQUID ROOMS e FUTURE LANDSCAPES.



LIQUID ROOMS analizza le parti nascoste delle nostre identità attraverso un'esperienza immersiva all'interno dell'affascinante universo dei complessi labirinti della nostra coscienza. Il corpo umano è un sistema in continuo cambiamento, che ci connette ad altri corpi e spazi per percepire la realtà circostante: un potente mezzo di comunicazione con un proprio linguaggio e infinite possibilità espressive.



FUTURE LANDSCAPES rappresenta paesaggi astratti, infiniti e concettuali, associati a una sensazione di libertà ed espansione senza confini. Esperiti principalmente con la mente, gli spazi ridefiniscono i propri limiti e confini, trasformando le superfici in un flusso aperto di idee pure. Questa sezione si concentra sul concetto di confini e strutture tra corpo, mente e anima, identità umana e città, spazio e materia.
