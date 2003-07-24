Veneto in festa

Letture: ... - Mostre a Venezia - VE
Palazzo Albrizzi-Capello
Cannaregio 4118
Lunedì – Venerdì, 09:30 – 17:30
da mercoledì 17 settembre 2025, alle 18:00
a lunedì 29 settembre 2025, alle 21:00
L'evento si svolge al coperto
Qui trovi maggiori informazioni su questo evento
ITSLIQUID SRLS
Annachiara Recchia
Contatta il referente
ITSLIQUID Group, in collaborazione con ACIT Venezia - Associazione Culturale Italo-Tedesca, è lieta di annunciare l’apertura della 22a edizione della VENICE INTERNATIONAL ART FAIR 2025, che si terrà a Venezia presso Palazzo Albrizzi-Capello il 17 settembre 2025. La mostra rimarrà aperta fino al 29 settembre 2025, nello stesso periodo della 19a Biennale di Architettura di Venezia.
Con i contributi di oltre 80 artisti provenienti da tutto il mondo, questa edizione offre l’opportunità di entrare in contatto con gli aspetti inesplorati della vita e dell’identità.
VENICE INTERNATIONAL ART FAIR 2025 esplora il rapporto tra corpo e spazio, nonché l'ibridazione tra identità e contesti culturali, fisici, sociali e urbani nella contemporaneità, attraverso due sezioni principali: LIQUID ROOMS e FUTURE LANDSCAPES.
LIQUID ROOMS analizza le parti nascoste delle nostre identità attraverso un'esperienza immersiva all'interno dell'affascinante universo dei complessi labirinti della nostra coscienza. Il corpo umano è un sistema in continuo cambiamento, che ci connette ad altri corpi e spazi per percepire la realtà circostante: un potente mezzo di comunicazione con un proprio linguaggio e infinite possibilità espressive.
FUTURE LANDSCAPES rappresenta paesaggi astratti, infiniti e concettuali, associati a una sensazione di libertà ed espansione senza confini. Esperiti principalmente con la mente, gli spazi ridefiniscono i propri limiti e confini, trasformando le superfici in un flusso aperto di idee pure. Questa sezione si concentra sul concetto di confini e strutture tra corpo, mente e anima, identità umana e città, spazio e materia.