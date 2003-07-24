Veneto in festa

Letture: ... - Feste a Montegrotto Terme - PD
|dove:
|Centro Cittadino
Piazza I° Maggio
|data:
|venerdì 31 ottobre 2025, dalle 15:00 alle 23:00
|intrattenimenti:
|info sul luogo:
|L'evento si svolge all'aperto
|
Qui trovi maggiori informazioni su questo evento
|Organizzazione:
|Ass. Cult. NSV Organizzazzione Eventi
|Referente:
|Raffaella Giacometti
|E-mail:
|Contatta il referente
|Telefono:
|347.0495286
L'Associazione Culturale NSV Organizzazione Eventi APS affiliata A.I.C.S. - Comitato Provinciale di Rovigo, promuove ed organizza la Manifestazione "La Piazza dell'Incanto di Halloween" che si svolgerà
Venerdì 31 Ottobre 2025 a Montegrotto Terme (PD), in Piazza I° Maggio dalle ore 15:00 alle ore 23:00.
Piazza I° Maggio, addobbata per l'occasione, accoglierà chi vorrà partecipare truccato o vestito con costumi e maschere caratteristiche di Halloween per festeggiare con le proposte artistiche di seguito elencate:
Alle ore 16.00: Abracadabra Addams
Gomez e Zio Fester aprono le danze con magie sorprendenti, illusioni stravaganti e tanta comicità in stile Addams, per entrare subito nell’atmosfera incantata della festa.
Dalle ore 17.00: La Postazione dei Palloncini
Gli eccentrici fratelli Addams si dedicano ai bambini, creando sculture coloratissime che trasformano l’attesa in un momento di gioco e fantasia.
Alle ore 17.30: Bolle Incantate di Halloween
Uno spettacolo suggestivo dove le bolle di sapone diventano protagoniste di un viaggio tra luce, riflessi e sogno.
Alle ore 18.00: Abracadabra Addams
Secondo appuntamento con i maghi più strampalati: gag, risate e nuovi colpi di scena per stupire grandi e piccini.
Alle ore 19.00: Bolle Incantate di Halloween
Le bolle tornano a danzare nell’aria, trasportando il pubblico in un’atmosfera sospesa tra realtà e magia.
Alle ore 21.00: Le Dame delle Fiamme
Gran finale con tre artiste straordinarie che, tra danza e fuoco, daranno vita a coreografie mozzafiato. Eleganza, energia e suggestione si fondono in uno spettacolo unico, perfetto per celebrare la notte più misteriosa dell’anno.
Durante la Manifestazione:
Il Bazar delle Streghe e dei Druidi: Mercatino magico tra Esoterismo, Artigianato, Dolci e Leccornie per tutti i gusti.
Face&Bodypainter Viviana: con pennelli e colori trasforma visi e corpi in creature mostruosamente divertenti.
DJ Andrew – Halloween Party: musica travolgente, balli e karaoke per una festa da brivido tutta da vivere.
Ricca area Bambini con Scivoli e Giochi Gonfiabili.
Per info Manifestazione e partecipazione come Espositore al Bazar delle Streghe e dei Druidi: Raffaella 347.0495286
Email: nsv.eventi@gmail.com
https://www.facebook.com/NsvOrganizzazioneEventi