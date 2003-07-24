La Piazza dell'Incanto di Halloween, Montegrotto Terme PD, 31/10/2025 - Veneto in Festa
 

Dettagli evento:

ott 31 2025

La Piazza dell'Incanto di Halloween

Letture: ... - Feste a Montegrotto Terme - PD

Approfondimenti: INSERISCI un approfondimento
dove: Centro Cittadino
Piazza I° Maggio
data: venerdì 31 ottobre 2025, dalle 15:00 alle 23:00
intrattenimenti:
info sul luogo: L'evento si svolge all'aperto

Qui trovi maggiori informazioni su questo evento
Organizzazione: Ass. Cult. NSV Organizzazzione Eventi
Referente: Raffaella Giacometti
E-mail: Contatta il referente
Telefono: 347.0495286
La Piazza dell'Incanto di Halloween
Descrizione evento: 
L'Associazione Culturale NSV Organizzazione Eventi APS affiliata A.I.C.S. - Comitato Provinciale di Rovigo, promuove ed organizza la Manifestazione "La Piazza dell'Incanto di Halloween" che si svolgerà 

Venerdì 31 Ottobre 2025 a Montegrotto Terme (PD), in Piazza I° Maggio dalle ore 15:00 alle ore 23:00.



Piazza I° Maggio, addobbata per l'occasione, accoglierà chi vorrà partecipare truccato o vestito con costumi e maschere caratteristiche di Halloween per festeggiare con le proposte artistiche di seguito elencate:



Alle ore 16.00: Abracadabra Addams

Gomez e Zio Fester aprono le danze con magie sorprendenti, illusioni stravaganti e tanta comicità in stile Addams, per entrare subito nell’atmosfera incantata della festa.



Dalle ore 17.00: La Postazione dei Palloncini

Gli eccentrici fratelli Addams si dedicano ai bambini, creando sculture coloratissime che trasformano l’attesa in un momento di gioco e fantasia.



Alle ore 17.30: Bolle Incantate di Halloween

Uno spettacolo suggestivo dove le bolle di sapone diventano protagoniste di un viaggio tra luce, riflessi e sogno.



Alle ore 18.00: Abracadabra Addams

Secondo appuntamento con i maghi più strampalati: gag, risate e nuovi colpi di scena per stupire grandi e piccini.



Alle ore 19.00: Bolle Incantate di Halloween

Le bolle tornano a danzare nell’aria, trasportando il pubblico in un’atmosfera sospesa tra realtà e magia.



Alle ore 21.00: Le Dame delle Fiamme

Gran finale con tre artiste straordinarie che, tra danza e fuoco, daranno vita a coreografie mozzafiato. Eleganza, energia e suggestione si fondono in uno spettacolo unico, perfetto per celebrare la notte più misteriosa dell’anno.



Durante la Manifestazione:



Il Bazar delle Streghe e dei Druidi: Mercatino magico tra Esoterismo, Artigianato, Dolci e Leccornie per tutti i gusti.



Face&Bodypainter Viviana: con pennelli e colori trasforma visi e corpi in creature mostruosamente divertenti.



DJ Andrew – Halloween Party: musica travolgente, balli e karaoke per una festa da brivido tutta da vivere.



Ricca area Bambini con Scivoli e Giochi Gonfiabili.



Per info Manifestazione e partecipazione come Espositore al Bazar delle Streghe e dei Druidi: Raffaella 347.0495286

Email: nsv.eventi@gmail.com

https://www.facebook.com/NsvOrganizzazioneEventi
