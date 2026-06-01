Veneto in festa

Descrizione evento:

L'Associazione Culturale NSV Organizzazione Eventi APS affiliata A.I.C.S. - Comitato Provinciale di Rovigo, promuove ed organizza la Manifestazione "Note di Colori" che si svolgerà Sabato 13 Giugno 2026 a Cittadella (PD), nella splendida cornice del Centro Storico dalle ore 19:00 alle ore 24:00.



Una serata vivace e coinvolgente, che unisce Cultura, Intrattenimento e Comunità, con obiettivo principale la valorizzazione del territorio e il centro cittadino attraverso un evento che richiami residenti e visitatori, promuovendo l’artigianato e il commercio locale, offrendo un’esperienza unica, con Animazioni Artistiche per tutte le fasce d’età.



Dalle ore 19:00 alle ore 24:00, in Piazza Pierobon sarà presente il Mercatino con Espositori delle Tradizioni Popolari, dell'Artigianato Artistico e delle Opere d'Ingegno Creativo con curiose ed originali Idee Regalo per la Casa ed il Tempo Libero con dimostrazioni pratiche delle tecniche di lavorazione sul posto; Bancarelle di Specialità Alimentari Dolci e Salate Stagionali; Stand dedicati alla Salute Naturale con Prodotti, Rimedi e Servizi che favoriscono il Benessere, la Cura del Corpo e il Vivere Sano in modo armonioso e sostenibile.



In Piazza G. Scalco: giocoleria, acrobazie con attrezzi ed effetti scenografici e esibizioni di Break Dance in compagnia di Atmòs Fire Dance Show & South Style Crew.



"Note di Colori" vuole essere un evento simbolico, capace di trasformare il Centro Cittadino in un luogo di emozioni, colori e vibrazioni da vivere assieme!



Per info Manifestazione e partecipazione come Espositore: Raffaella 347.0495286

Email: nsv.eventi@gmail.com

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