Note di Colori, Cittadella PD, 13/06/2026 - Veneto in Festa
 

Veneto in festa

Sagre, Fiere, Feste ed Eventi della regione Veneto

| Altri
  

Dettagli evento:

giu 13 2026

Note di Colori

Seconda Edizione

Letture: ... - Mostre-Mercato a Cittadella - PD

Approfondimenti: INSERISCI un approfondimento
dove: Centro Cittadino
Piazza Pierobon
data: sabato 13 giugno 2026, dalle 19:00 alle 00:00
intrattenimenti:
info sul luogo: L'evento si svolge all'aperto

Qui trovi maggiori informazioni su questo evento
Organizzazione: Ass. Cult. NSV Organizzazzione Eventi
Referente: Raffaella Giacometti
E-mail: Contatta il referente
Telefono: 347.0495286
Note di Colori
Descrizione evento: 
L'Associazione Culturale NSV Organizzazione Eventi APS affiliata A.I.C.S. - Comitato Provinciale di Rovigo, promuove ed organizza la Manifestazione "Note di Colori" che si svolgerà Sabato 13 Giugno 2026 a Cittadella (PD), nella splendida cornice del Centro Storico dalle ore 19:00 alle ore 24:00.



Una serata vivace e coinvolgente, che unisce Cultura, Intrattenimento e Comunità, con obiettivo principale la valorizzazione del territorio e il centro cittadino attraverso un evento che richiami residenti e visitatori, promuovendo l’artigianato e il commercio locale, offrendo un’esperienza unica, con Animazioni Artistiche per tutte le fasce d’età.



Dalle ore 19:00 alle ore 24:00, in Piazza Pierobon sarà presente il Mercatino con Espositori delle Tradizioni Popolari, dell'Artigianato Artistico e delle Opere d'Ingegno Creativo con curiose ed originali Idee Regalo per la Casa ed il Tempo Libero con dimostrazioni pratiche delle tecniche di lavorazione sul posto; Bancarelle di Specialità Alimentari Dolci e Salate Stagionali; Stand dedicati alla Salute Naturale con Prodotti, Rimedi e Servizi che favoriscono il Benessere, la Cura del Corpo e il Vivere Sano in modo armonioso e sostenibile.



In Piazza G. Scalco: giocoleria, acrobazie con attrezzi ed effetti scenografici e esibizioni di Break Dance in compagnia di Atmòs Fire Dance Show & South Style Crew.



"Note di Colori" vuole essere un evento simbolico, capace di trasformare il Centro Cittadino in un luogo di emozioni, colori e vibrazioni da vivere assieme!



Per info Manifestazione e partecipazione come Espositore: Raffaella 347.0495286

Email: nsv.eventi@gmail.com

https://www.facebook.com/NsvOrganizzazioneEventi
Nei pressi di questo evento puoi:
Mangiare Bere Dormire Divertirti Rilassarti Informarti Altro

Commenta e condividi attraverso Facebook!




 




Apri il calendario
Ultimi eventi inseriti
32^ festa dell'antica pieve
“violin love” - padova
Myplay coldplay tribute @ the...
Myplay coldplay tribute @...
"frammenti di eternità", la...
Approfondimenti
Formazione online: i vantaggi per i...
Formazione online: i vantaggi per i...
Un investimento per il futuro professionale
Nel contesto lavorativo odierno, la formazione online è diventata un elemento fondamentale per il...
Come funziona il nuovo Gratta e Vinci...
Come funziona il nuovo Gratta e Vinci...
Il meccanismo di gioco. Riscossione dei premi dei Gratta e...
Sono molte le proposte di Gratta e Vinci, sia online che cartacee, che si ispirano a eventi...
Viaggio in Veneto tra divertimento e...
Viaggio in Veneto tra divertimento e...
Venezia: lusso e svago. Verona: citta' romantica. Padova:...
Il Veneto è una delle regioni più affascinanti e ricche d'Italia, con una cultura vibrante, una...


 
Redazionali
Rock in Lisbona: dove ascoltare musica...
Rock in Lisbona: dove ascoltare musica...
Una scena musicale interessante, custodita quasi in segreto
Lisbona è una città &ldquo;velatamente&rdquo; rock. Al contrario delle altre capitali europee...
Sardegna e cultura: le aree...
Sardegna e cultura: le aree...
Nora, Santa Vittoria, Arubiu e le altre mete da visitare
La Sardegna è una terra antica, dove sono custoditi reperti e testimonianze di immenso pregio...
Effetti speciali in casa: basta il...
Effetti speciali in casa: basta il...
Una scelta di gusto e di tendenza per mettere in luce i...
Creare un punto luce significa dare un'identità, far passare un messaggio di te e della tua...
Il meteo in Veneto
Meteo Veneto