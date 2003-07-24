Veneto in festa

Descrizione evento:

L'Associazione Culturale NSV Organizzazione Eventi APS affiliata A.I.C.S. - Comitato Provinciale di Rovigo, sarà presente in occasione della "Notte Bianca Montegrotto Terme" nella serata di Sabato 04 Luglio 2026, a Montegrotto Terme (PD), per le Vie del Centro Cittadino, dalle ore 18:00 alle ore 01:00 con il Mercatino delle Tradizioni Popolari, dell'Artigianato Artistico e delle Opere d'Ingegno Creativo con curiose ed originali Idee Regalo per la Casa ed il Tempo Libero con dimostrazioni pratiche delle tecniche di lavorazione sul posto, Bancarelle di Prodotti Enogastronomici Tipici Regionali ed Italiani con Degustazioni e Specialità Alimentari Dolci e Salate Stagionali prodotti artigianalmente per esaltare i Gusti e i Sapori di una tradizione antica ormai persa.

Non mancheranno Stand dedicati alla Salute Naturale con Prodotti, Rimedi e Servizi che favoriscono il Benessere, la Cura del Corpo e il Vivere Sano in modo armonioso e sostenibile.

Punti Ristoro con la presenza dei migliori Operatori dello Street Food che proporanno golosi Menù legati al territorio di provenienza.

Per tutta la serata si alterneranno Spettacoli, Musica, Animazioni per Grandi e Bambini con il seguente programma:

Piazza Carmignoto: Attori e Spettatori - Baglioni Tribute.

Incrocio degli Scavi: Vasco Tribute Band.

Viale della Stazione: Country.

Piazzale Stazione: Abbashow.

Via Aureliana: Area Bimbi con piccolo Luna Park e Giochi Gonfiabili.

Via Aureliana: Tributo Italiano.

Piazza Mostar: Latino Americano e Spettacolo Pirotecnico.

Lungo le Vie del Centro: Trampolieri.



Per info Mercatino e partecipazione come Espositore: Raffaella 347.0495286

Email: nsv.eventi@gmail.com

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