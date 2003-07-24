Veneto in festa

Letture: ... - Mostre-Mercato a Venezia - VE
|dove:
|Palazzo Albrizzi - Capello
Cannaregio, F.TA SAN ANDREA 4118, 30121 Venezia VE
|data:
|da venerdì 19 giugno 2026, alle 18:00
a venerdì 3 luglio 2026, alle 20:30
|intrattenimenti:
|info sul luogo:
|L'evento si svolge al coperto
|
Qui trovi maggiori informazioni su questo evento
|Organizzazione:
|Itsliquid Group
|Referente:
|Itsliquid Group
|E-mail:
|Contatta il referente
|Telefono:
|3342574297
ITSLIQUID Group, in collaborazione con ACIT Venice - Associazione Culturale
Italo-Tedesca, è lieta di annunciare l’apertura di CONSCIOUSNESS, il secondo
appuntamento di ANIMA MUNDI 2026. La mostra inaugurerà il 19 Giugno 2026 presso
Palazzo Albrizzi-Capello a Venezia e sarà visitabile fino al 3 Luglio 2026.
ANIMA MUNDI è l’energia vitale che scorre attraverso tutte le cose, la forza sottile che
connette ogni forma di esistenza, dal naturale all’artificiale, dal visibile all’invisibile. Intesa
fin dal Timeo di Platone come l’anima di un universo vivente, ritorna oggi come una
consapevolezza intuitiva di una rete invisibile ma attiva che sostiene trasformazione,
coesistenza e rinnovamento attraverso la materia, il tempo e la vita. È il ritmo sottostante
che lega ecosistemi, entità umane e non umane, e bilancia la continua evoluzione del
mondo. In questo contesto, artisti, designer e architetti sono invitati a esplorare come
questa energia universale si manifesti oggi, indagando le sottili corrispondenze tra anima e
corpo, umanità e natura, e mondi organici e sintetici.
Nelle opere di Amira Yaakoubi, il corpo femminile diventa uno spazio in cui memoria e
desiderio si intrecciano continuamente: attraverso composizioni stratificate e gesti
espressivi, la sua pittura dà forma a figure sospese tra forza e vulnerabilità, trasformando
l’immagine in una riflessione sull’identità e sulla condizione femminile.
Una sensibilità affine emerge nella pratica fotografica di Maciej Max Dominik, che riduce il
corpo alla sua forma essenziale attraverso immagini in bianco e nero e un rigoroso
controllo della luce, in cui ogni fotografia sembra privarsi di ogni elemento superfluo,
lasciando emergere movimento e presenza in un dialogo in cui il corpo non appare mai
fisso o definitivo, ma costantemente modellato da trasformazioni emotive e percettive.
Nadine Collado sviluppa invece una pratica guidata dall’intuizione e dalla spontaneità
attraverso composizioni astratte che prendono forma tramite stratificazioni, variazioni
tonali e gesti liberi, creando immagini aperte e mutevoli che si trasformano in base allo
sguardo dello spettatore, in una dimensione intuitiva che risuona con la fotografia di
Romina Calini, dove ogni immagine nasce da una risposta immediata alla realtà. La luce e
l’atmosfera trasformano l’atto fotografico in percezione personale più che in semplice
registrazione del mondo visibile, muovendosi tra esperienza interiore e interpretazione
sensibile dell’ambiente circostante.
Il tema dell’attesa attraversa il lavoro di Paolo Cristiani, che osserva aeroporti, hotel e
spazi di transito come ambienti sospesi, quasi distaccati dal tempo: le sue immagini trasformano l’esperienza del viaggio contemporaneo in una dimensione rarefatta in cui
architettura e presenza umana coesistono in un equilibrio silenzioso.
Nella ricerca pittorica di Conrad Schirmann, la profondità diventa una forza generativa da
cui emergono lentamente paesaggi astratti che sembrano formarsi direttamente dalla
materia; costruite attraverso stratificazioni e aperture improvvise, le sue superfici
cromatiche evocano stati contemplativi e dimensioni interiori.
Le fotografie di Charlotte Stoffels concludono questo percorso attraverso immagini che
conservano frammenti di tempo, dettagli sottili e atmosfere delicate. Il suo sguardo si
concentra su una bellezza discreta e non costruita, che si rivela negli intervalli della vita
quotidiana, in una ricerca continua dell’invisibile e dell’imperfetto, dove la visione di ANIMA
MUNDI emerge pienamente come una rete sottile di connessioni tra percezione, memoria
ed esperienza umana.
CONSCIOUSNESS propone un percorso coerente attraverso le pratiche visive
contemporanee, ulteriormente arricchito da un’ampia selezione di video opere (vedi
https://drive.google.com/drive/folders/1dIyZDQk2jYpJcuAL-r2rchEmicAUvQqU?usp=sharin
g).