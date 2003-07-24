Veneto in festa

Descrizione evento:

ITSLIQUID Group, in collaborazione con ACIT Venice - Associazione Culturale



Italo-Tedesca, è lieta di annunciare l’apertura di CONSCIOUSNESS, il secondo



appuntamento di ANIMA MUNDI 2026. La mostra inaugurerà il 19 Giugno 2026 presso



Palazzo Albrizzi-Capello a Venezia e sarà visitabile fino al 3 Luglio 2026.



ANIMA MUNDI è l’energia vitale che scorre attraverso tutte le cose, la forza sottile che



connette ogni forma di esistenza, dal naturale all’artificiale, dal visibile all’invisibile. Intesa



fin dal Timeo di Platone come l’anima di un universo vivente, ritorna oggi come una



consapevolezza intuitiva di una rete invisibile ma attiva che sostiene trasformazione,



coesistenza e rinnovamento attraverso la materia, il tempo e la vita. È il ritmo sottostante



che lega ecosistemi, entità umane e non umane, e bilancia la continua evoluzione del



mondo. In questo contesto, artisti, designer e architetti sono invitati a esplorare come



questa energia universale si manifesti oggi, indagando le sottili corrispondenze tra anima e



corpo, umanità e natura, e mondi organici e sintetici.



Nelle opere di Amira Yaakoubi, il corpo femminile diventa uno spazio in cui memoria e



desiderio si intrecciano continuamente: attraverso composizioni stratificate e gesti



espressivi, la sua pittura dà forma a figure sospese tra forza e vulnerabilità, trasformando



l’immagine in una riflessione sull’identità e sulla condizione femminile.



Una sensibilità affine emerge nella pratica fotografica di Maciej Max Dominik, che riduce il



corpo alla sua forma essenziale attraverso immagini in bianco e nero e un rigoroso



controllo della luce, in cui ogni fotografia sembra privarsi di ogni elemento superfluo,



lasciando emergere movimento e presenza in un dialogo in cui il corpo non appare mai



fisso o definitivo, ma costantemente modellato da trasformazioni emotive e percettive.



Nadine Collado sviluppa invece una pratica guidata dall’intuizione e dalla spontaneità



attraverso composizioni astratte che prendono forma tramite stratificazioni, variazioni



tonali e gesti liberi, creando immagini aperte e mutevoli che si trasformano in base allo



sguardo dello spettatore, in una dimensione intuitiva che risuona con la fotografia di



Romina Calini, dove ogni immagine nasce da una risposta immediata alla realtà. La luce e



l’atmosfera trasformano l’atto fotografico in percezione personale più che in semplice



registrazione del mondo visibile, muovendosi tra esperienza interiore e interpretazione



sensibile dell’ambiente circostante.



Il tema dell’attesa attraversa il lavoro di Paolo Cristiani, che osserva aeroporti, hotel e



spazi di transito come ambienti sospesi, quasi distaccati dal tempo: le sue immagini trasformano l’esperienza del viaggio contemporaneo in una dimensione rarefatta in cui



architettura e presenza umana coesistono in un equilibrio silenzioso.



Nella ricerca pittorica di Conrad Schirmann, la profondità diventa una forza generativa da



cui emergono lentamente paesaggi astratti che sembrano formarsi direttamente dalla



materia; costruite attraverso stratificazioni e aperture improvvise, le sue superfici



cromatiche evocano stati contemplativi e dimensioni interiori.



Le fotografie di Charlotte Stoffels concludono questo percorso attraverso immagini che



conservano frammenti di tempo, dettagli sottili e atmosfere delicate. Il suo sguardo si



concentra su una bellezza discreta e non costruita, che si rivela negli intervalli della vita



quotidiana, in una ricerca continua dell’invisibile e dell’imperfetto, dove la visione di ANIMA



MUNDI emerge pienamente come una rete sottile di connessioni tra percezione, memoria



ed esperienza umana.



CONSCIOUSNESS propone un percorso coerente attraverso le pratiche visive



contemporanee, ulteriormente arricchito da un’ampia selezione di video opere (vedi



https://drive.google.com/drive/folders/1dIyZDQk2jYpJcuAL-r2rchEmicAUvQqU?usp=sharin



g).