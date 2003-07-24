Veneto in festa

Descrizione evento:

L'Associazione Culturale NSV Organizzazione Eventi APS affiliata A.I.C.S. - Comitato Provinciale di Rovigo, sarà presente in occasione del "Festival delle Arti" nel pomeriggio di Sabato 27 Settembre 2025, a Ponte di Brenta (PD), in Piazza Silvio Barbato, dalle ore 15:00 alle ore 24:00 con il Mercatino delle Tradizioni Popolari, dell'Artigianato Artistico e delle Opere d'Ingegno Creativo con curiose ed originali Idee Regalo per la Casa ed il Tempo Libero con dimostrazioni pratiche delle tecniche di lavorazione sul posto; la rassegna dei Prodotti Enogastronomici Tipici Regionali ed Italiani con Degustazioni e Specialità Alimentari Dolci e Salate Stagionali prodotti artigianalmente per esaltare i Gusti e i Sapori di una tradizione antica ormai persa. Non mancheranno Stand dedicati alla Salute Naturale con Prodotti, Rimedi e Servizi che favoriscono il Benessere, la Cura del Corpo e il Vivere Sano in modo armonioso e sostenibile. Punti Ristoro con la presenza dei migliori Operatori dello Street Food.

Il programma della Manifestazione prevede esibizioni di Giocolieri, Acrobati, Funamboli, Trampolieri, Clown; Pittori, Musicisti, Disegnatori, Teatro di Strada, Laboratori, Sputafuoco, Arte, Cultura, Artigianato e i Negozi saranno Aperti.

Ricca area ristoro con Dolci, Zucchero Filato, Cibi e Bevande.



Per info Mercatino e partecipazione come Espositore: Raffaella 347.0495286

Email: nsv.eventi@gmail.com

https://www.facebook.com/NsvOrganizzazioneEventi