Veneto in festa

Letture: ... - Mostre-Mercato a Padova - PD
|dove:
|Centro Cittadino
Ponte di Brenta
|data:
|sabato 27 settembre 2025, dalle 15:00 alle 23:55
|intrattenimenti:
|Si mangia
|info sul luogo:
|L'evento si svolge all'aperto
|
Qui trovi maggiori informazioni su questo evento
|Organizzazione:
|Ass. Cult. NSV Organizzazzione Eventi
|Referente:
|Raffaella Giacometti
|E-mail:
|Contatta il referente
|Telefono:
|347.0495286
L'Associazione Culturale NSV Organizzazione Eventi APS affiliata A.I.C.S. - Comitato Provinciale di Rovigo, sarà presente in occasione del "Festival delle Arti" nel pomeriggio di Sabato 27 Settembre 2025, a Ponte di Brenta (PD), in Piazza Silvio Barbato, dalle ore 15:00 alle ore 24:00 con il Mercatino delle Tradizioni Popolari, dell'Artigianato Artistico e delle Opere d'Ingegno Creativo con curiose ed originali Idee Regalo per la Casa ed il Tempo Libero con dimostrazioni pratiche delle tecniche di lavorazione sul posto; la rassegna dei Prodotti Enogastronomici Tipici Regionali ed Italiani con Degustazioni e Specialità Alimentari Dolci e Salate Stagionali prodotti artigianalmente per esaltare i Gusti e i Sapori di una tradizione antica ormai persa. Non mancheranno Stand dedicati alla Salute Naturale con Prodotti, Rimedi e Servizi che favoriscono il Benessere, la Cura del Corpo e il Vivere Sano in modo armonioso e sostenibile. Punti Ristoro con la presenza dei migliori Operatori dello Street Food.
Il programma della Manifestazione prevede esibizioni di Giocolieri, Acrobati, Funamboli, Trampolieri, Clown; Pittori, Musicisti, Disegnatori, Teatro di Strada, Laboratori, Sputafuoco, Arte, Cultura, Artigianato e i Negozi saranno Aperti.
Ricca area ristoro con Dolci, Zucchero Filato, Cibi e Bevande.
Per info Mercatino e partecipazione come Espositore: Raffaella 347.0495286
Email: nsv.eventi@gmail.com
https://www.facebook.com/NsvOrganizzazioneEventi